Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un crack en route pour Nantes

Un gardien de but se rapproche du FC Nantes. Un seul point bloque pour le moment son arrivée sur les bords de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Kita convainc un nouveau gardien de but

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Le choc est passé. Place à l’action. Le 8 mai dernier, Bollaert a scellé le destin du FC Nantes : une descente en deuxième division. Le club referme ainsi treize années de Ligue 1. Treize saisons de survie. Treize ans de lutte constante dans le bas du classement.

Le club doit maintenant se rebâtir. Waldemar Kita promet bien 50 millions d’euros pour cette reconstruction. Cependant, l’argent seul ne bâtit pas un vestiaire. Les Canaris cherchent avant tout des repères. Ils veulent des cadres fiables, des visages connus. Le premier grand chantier concerne le but. En effet, Anthony Lopes arrive en fin de contrat et prépare son départ. La place est donc libre.

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La direction nantaise a une priorité. Ce favori se nomme Maxime Dupé. C’est un pur produit du FC Nantes. Le gardien de 33 ans se retrouve libre cet été. Il vient de passer deux ans à l’OGC Nice. Auparavant, il a porté le maillot nantais de 2008 à 2020, disputant 64 matchs professionnels en jaune. Ensuite, sa carrière l’a poussé vers Clermont, Toulouse, Anderlecht et enfin la Côte d’Azur.

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Ouest-France et Foot Mercato indiquent que Nantes lui offre un contrat de trois ans. Le gardien apprécie fortement l’idée. Revenir à la maison l’attire. Le dialogue avance bien. Mais l’accord bloque encore sur un point. Maxime Dupé attend de connaître le nom du prochain entraîneur. Le banc nantais reste désespérément vide. Sans coach, le joueur refuse de s’engager. L’ancien Toulousain veut des garanties.

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Cette signature donnerait le ton du mercato. Elle lancerait une dynamique positive pour le reste de l’équipe. D’ailleurs, d’autres joueurs croient déjà au projet. Frédéric Guilbert et Sékou Doucouré rempilent pour deux ans. Le jeune Alexis Mirbach prolonge même jusqu’en 2030. La direction veut donc régler ce transfert prioritaire rapidement. Ensuite, elle attaquera le chantier offensif.