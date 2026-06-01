OM : Ligue Europa, une catastrophe affole déjà Marseille

C’est un sentiment d’inquiétude qui se propage actuellement à l’OM. Le club présidé par Stéphane Richard risque d’être exclu de la prochaine Ligue Europa. L’UEFA va rendre son verdict.

L’OM exclu de la Ligue Europa ? Le verdict de l’UEFA inquiète

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C’est ce mardi 2 juin que les comptes de l’Olympique de Marseille seront étudiés de très près. Le club phocéen, sous les ordres de Habib Beye, a terminé la saison sur une bonne note. La victoire face à Rennes (3-1) a permis à se qualifier en Ligue Europa. Sauf que ce ticket européen risque d’être retiré à l’OM en raison de non-respect du fair-play financier.

L’accord pris en 2022 avec l’UEFA imposait aux Phocéens de limiter leur déficit global sur trois ans. Cet engagement a largement été compromis. L’OM enregistre désormais, un déficit de 157 millions d’euros. La crise des droits TV peut-être avancée pour justifier ces pertes abyssale. Mais cela reste insuffisant.

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Les dépenses sous l’ère Pablo Longoria ont continué de croître malgré des revenus en berne. Ce qui irrite profondément la commission de contrôle de l’UEFA. L’OM s’expose désormais à une exclusion de la Ligue Europa, indique L’Equipe. Le nouveau président Stéphane Richard et son équipe devront défendre le club afin d’éviter cette terrain sanction.

Le passage devant la DNCG est aussi très attendu

L’inquiétude gagne du terrain à Marseille. Car après son passage devant l’UEFA, la direction de l’OM devra affronter la DNCG le 18 juin. Et même si rien n’est encore décidé, le club phocéen se prépare inévitablement à subir une sanction. Un encadrement strict de sa masse salariale est évoqué.

🚨 🚨 L’OM est sous la menace de l’UEFA ! ⚠️



Le club marseillais a cumulé près de 157 M€ de pertes sur les trois dernières saisons et risque de lourdes sanctions pour non-respect de l’accord signé en 2022. 📉



Une exclusion des compétitions européennes la saison prochaine est… pic.twitter.com/xPG2YezR8C — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 1, 2026

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L’Olympique de Marseille devra prouver sa capacité à assainir ses comptes. Des ventes de joueurs sont donc attendues dans les prochaines semaines.