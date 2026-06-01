Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, feu vert pour l’arrivée un roc  

La direction du Stade Rennais dégote un nouveau crack en Italie en vue du prochain mercato estival. Le club breton prépare déjà une offre pour le Français.

Mercato : Le Stade Rennais craque pour Antoine Hainaut

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Le Stade Rennais flaire déjà certains coups. À la recherche d’un nouveau latéral droit pour apporter de tonus à sa défense la saison prochaine, le club breton a jeté son dévolu sur un profil qui fait l’unanimité en interne. Si la piste menant au jeune international U23 tunisien Iyadh Riahi (Stade Tunisien) est bien réelle, la priorité absolue des Rouge et Noir se nomme désormais Antoine Hainaut.

Formé au RC Lens avant de passer par Boulogne, ce crack défensif a littéralement explosé de l’autre côté des Alpes. Une révélation éclatante en Italie. Courtisé par Angers et Auxerre l’été dernier, il avait finalement rejoint le Venise FC en prêt depuis Parme, club avec lequel il avait déjà disputé 25 matchs de Serie A pour 2 buts inscrits.

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Venise a sauté sur l’occasion. Face au rendement exceptionnel du Français, le club de la lagune a levé son option d’achat. Montant de l’opération : seulement 550 000 euros. Une affaire en or pour Venise, mais un immense motif de regret pour Parme, qui s’en mord aujourd’hui les doigts. Hainaut a été le grand artisan de la montée de son équipe dans l’élite. Il a des statistiques solides : 5 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées cette saison en Serie B.

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Le joueur a tapé dans l’œil des Rennais. Sous le charme de son profil hyperactif, la direction bretonne refuse de laisser passer sa chance malgré une forte concurrence. Pour doubler ses rivaux et arracher la signature du joueur, Rennes est prêt à toutes les folies financières. 10 millions d’euros. C’est la somme que les dirigeants bretons s’apprêtent à poser sur la table des négociations pour boucler ce transfert XXL.