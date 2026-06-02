Mercato : Ça chauffe entre le PSG et l’Inter Milan !

Les dirigeants du PSG accélèrent les négociations pour la signature d’un crack portugais. Mais l’Inter Milan veut gâcher les plans des Parisiens.

Mercato PSG : Rude bataille pour Mateus Fernandes

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Le PSG fait face à une rude concurrence italienne. En quête de renforts, l’Inter Milan et Naples ciblent désormais la même pépite que le club parisien : Mateus Fernandes.

À 21 ans, le milieu de terrain portugais affole déjà l’Angleterre. Arrivé à Southampton en 2024 depuis le Sporting Portugal, le jeune talent a rapidement rebondi à West Ham l’été dernier, fuyant la relégation des Saints. À Londres, son bail prendra fin en juin 2030.

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Sous le maillot des Hammers, l’international portugais met tout le monde d’accord. Ses performances impressionnantes déclenchent une véritable guerre des recruteurs. Si Chelsea et Manchester United suivent de près la situation du natif d’Olhão, le Paris SG pensait avoir une longueur d’avance. C’était sans compter sur l’irruption des cadors de la Serie A.

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Selon les révélations de Transferfeed, l’Inter Milan et Naples surveillent désormais le joueur de très près. Les Nerazzurri et les Partenopei comptent bien jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. West Ham a traversé une saison décevante. Les Hammers ont été relégués. Par conséquent, malgré un engagement à long terme, le départ du numéro 18 londonien semble inéluctable dès l’ouverture du prochain marché des transferts.