Mercato OM : C’est fait, Marseille humilie Chelsea pour un crack

La nouvelle direction de l’OM continue de verrouiller ses jeunes talents en interne. Elle vient de boucler la prolongation de Saïd Remadnia, qui était courtisé par Chelsea.

Mercato OM : Saïd Remadnia snobe Chelsea pour Marseille

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L’Olympique de Marseille vient de frapper un joli coup sur le marché des transferts. Il ne s’agit pas d’une recrue à prix d’or, mais de l’avenir de l’une de ses pépites très convoitées. Le jeune Saïd Remadnia est courtisé avec insistance par des cadors européens, dont Chelsea. Les Blues lui avaient même transmis une offre pour le déloger de l’OM dès cet été.

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Cette approche du club londonien s’est finalement soldée par un échec cuisant. Car le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi est parvenu à convaincre l’ailier de 17 ans de poursuivre sa progression à Marseille. Saïd Remadnia est lié à l’OM par un contrat stagiaire courant jusqu’en juin 2029. Il aurait accepté de signer son tout premier contrat professionnel sur la Canebière, indique le compte InformaTreize sur X.

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👉Saïd Remadnia, grand espoir de la formation marseillaise, prolonge l’aventure à l’Olympique de Marseille ! #TeamOM pic.twitter.com/ftrH5ooTOf — InformaTreize (@InformaTreize) July 20, 2026

Le jeune attaquant a été auteur d’apparitions remarquées cette saison avec les U19 nationaux et en Youth League. Saïd Remadnia, c’est 6 buts et 1 passe décisive en 24 rencontres disputées. Sa prolongation constitue une excellente nouvelle pour la direction de l’OM. Les supporters attendent toujours de nouvelles recrues confirmées pour renforcer un effectif encore trop juste.