OL : Fonseca reçoit une excellente nouvelle en plein stage

Absent de la liste des joueurs convoqués pour le stage de l’OL en Allemagne, Malick Fofana a débarqué outre-Rhin, lundi soir. Comment cela a-t-il été possible ?

OL : Malick Fofana absent de la liste des 26 Lyonnais en Allemagne

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Malick Fofana n’était pas parmi les 26 joueurs de l’OL, convoqués par Paulo Fonseca, pour le stage à l’Adidas Campus à Herzogenaurach, en Bavière. Il avait aussi manqué les quatre matchs amicaux disputés par les Gones depuis le début de la préparation estivale, le 30 juin.

L’absence de l’ailier belge était due à un souci physique, selon les explications de l’entraîneur du club rhodanien. Il n’était pas encore totalement remis de sa grosse blessure à la cheville, contractée en octobre 2025. Malgré son impatience de retrouver le terrain, Malick Fofana n’avait toujours pas le feu vert du staff médical.

L’ailier de Lyon rejoint ses coéquipiers en stage avec une « bonne nouvelle »

Resté à Lyon lors du départ du groupe de l’Olympique Lyonnais en Allemagne, samedi dernier, le joueur de 21 ans a rejoint ses coéquipiers à Herzogenaurach, lundi au moment dîner. D’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais, il semble avoir obtenu l’avis médical d’un expert pour s’entraîner à nouveau correctement et rejouer.

« Ayant consulté un chirurgien en Angleterre, ce dernier souhaitait échanger avec ceux qui ont opéré Malick Fofana pour prendre une décision concernant la reprise ou non du joueur. […]. Mais, il se pourrait bien qu’une avancée positive ait eu lieu ces dernières heures », apprend le média spécialisé.

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D’après la source, Paulo Fonseca s’est réjouit de voir l’international belge débarquer « avec une bonne nouvelle ».