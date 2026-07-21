Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un milieu veut quitter Nantes  

Johann Lepenant veut quitter le FC Nantes. Mais le milieu des Canaris pose une condition : qu’une belle proposition arrive cet été.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant a tranché pour son avenir

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Le mercato pourrait encore faire bouger les lignes au FC Nantes. Cette fois, c’est Johann Lepenant qui alimente les discussions. Selon les indiscrétions, le milieu de terrain de 23 ans n’exclut pas un départ cet été. Une condition, toutefois : recevoir une proposition à la hauteur de ses attentes.

Estimé à 7 millions d’euros par Transfermarkt, Johann Lepenant figure parmi les joueurs les mieux cotés de l’effectif nantais. Seuls Tylel Tati, Matthis Abline et Louis Leroux affichent une valeur marchande supérieure. Le jeune crack a posé définitivement ses valises au club de l’Erdre à l’été 2025. Montant du deal : 2,5 millions d’euros.

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L’ancien Lyonnais a connu une première saison moins solide sous le maillot des Canaris. Il n’a inscrit aucun but. Il a délivré une seule passe décisive en 30 rencontres toutes compétitions confondues. En revanche, sa seconde partie de saison a laissé une impression plus positive. Plus régulier, plus influent dans l’entrejeu, il a retrouvé des sensations qui attirent désormais plusieurs prétendants.

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Aujourd’hui, Johann Lepenant regarde l’avenir avec ouverture. Une offre intéressante pourrait le convaincre de quitter la Beaujoire avant la fermeture du mercato. La relégation du FC Nantes en Ligue 2, accompagnée d’une baisse de salaire, pèse naturellement dans sa réflexion. Pour autant, le milieu français ne souhaite pas entrer en conflit avec son club. Il privilégie une sortie propre et négociée.

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Aucun bras de fer n’est envisagé. La situation de Lepenant ne laisse d’ailleurs pas insensibles plusieurs formations. Déjà évoqués au mois de mai, le Toulouse FC et surtout le FC Lorient suivent toujours son dossier avec attention. Si l’un de ces clubs passe à l’action avec une offre jugée satisfaisante, le FC Nantes pourrait bien perdre l’un de ses principaux atouts au milieu de terrain avant la fin de l’été.