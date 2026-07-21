Mercato OM : Man United fait capoter une vente à Marseille !

Le mercato de l’OM connaît un nouveau rebondissement. Manchester United a indirectement compromis la vente de Pierre-Emile Hojbjerg.

Mercato OM : Le dossier Pierre-Emile Hojbjerg chamboulé

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L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée. La direction de l’OM doit vendre plusieurs joueurs durant ce mercato pour satisfaire aux exigences de la DNCG et l’UEFA. C’est dans ce sens que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ont fait leurs valises.

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D’autres départs sont attendus cet été, dont celui de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois et capitaine de l’OM semble enclin à rejoindre l’Atalanta Bergame. Ses représentants auraient déjà entamé des discussions avec la DEA en vue d’un accord. Cette destination offrait une issue idéale à toutes les parties impliquées dans ce dossier.

Le rétropédalage inattendu de Manchester United

Sauf qu’un concours de circonstances orchestré par Manchester United a réduit à néant cette éventuelle transaction. Les Red Devils avaient trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame à 44 millions d’euros pour s’offrir Ederson. Mais les Red Devils ont subitement fait volte-face en dépit d’une visite médicale validée.

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Hojbjerg n'est plus dans les plans de la Juventus, mais il pourrait tout de même rejoindre la Serie A, où le Milan AC le suit de près comme alternative à Karetsas.



Selon la presse 🇮🇹, l'#OM aurait demandé au Milan 10-15M€ pour le danois. pic.twitter.com/9JC8cc6yTY — OManiaque (@OManiaque) July 20, 2026

La DEA devra donc conserver son milieu brésilien. Fabrizio Romano ajoute que le club italien va immédiatement abandonner l’idée de recruter un nouveau joueur à ce poste. Cette annulation représente une mauvaise nouvelle pour la direction de l’OM. Cette dernière fondait de réels espoirs sur la vente de Hojbjerg. Elle espérait récupérer près de 10 millions d’euros pour son capitaine. L’AC Milan reste à l’affût.