ASSE : Avant le début de la L2, Gazidis convoqué en urgence

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis a un rendez-vous capital au ministère des Sports. Quels sont les dessous de cette audience ?

ASSE : Gazidis a rendez-vous avec la ministre des Sports

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À un peu plus de deux semaines de l’ouverture du championnat, le patron de l’ASSE est convoqué au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Le rendez-vous est fixé à ce mardi 21 juillet à 18 h. Ivan Gazidis sera reçu par la ministre Marina Ferrari, selon les informations de Presse Agence.

La source dévoile aussi un pan du sujet au centre de cette audience. « Le volet économique et social du sport occupera également une place centrale dans les rendez-vous de la ministre. […]. Un échange qui portera vraisemblablement sur les défis de la gestion d’un club professionnel », indique-t-il.

La gestion des MF91 et des GA92 au centre des échanges ?

Cependant, il est évident que la question des groupes de supporters ultras de l’AS Saint-Etienne sera évoquée. Les Magic Fans (MF91) et les Green Angels (GA92) ont fait l’objet d’une procédure de dissolution de la part du ministère de l’Intérieur, la saison dernière. Ils y ont échappé grâce à l’avis défavorable rendu par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

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Avant le début de la saison 2026-2027, fixé au 8 août prochain, c’est l’occasion pour les autorités de faire connaître les attentes du gouvernement à la haute direction de l’ASSE, concernant la gestion des groupes de supporters, souvent épinglés par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).