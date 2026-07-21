ASSE : Avant le début de la L2, Gazidis convoqué en urgence

Durée de lecture : 2 minutes
Ivan Gazidis, président de l'ASSE
© Ivan Gazidis, président de l'ASSE
Afficher l’index Masquer l’index

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis a un rendez-vous capital au ministère des Sports. Quels sont les dessous de cette audience ?

ASSE : Gazidis a rendez-vous avec la ministre des Sports

La suite après cette publicité

À un peu plus de deux semaines de l’ouverture du championnat, le patron de l’ASSE est convoqué au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Le rendez-vous est fixé à ce mardi 21 juillet à 18 h. Ivan Gazidis sera reçu par la ministre Marina Ferrari, selon les informations de Presse Agence.

La source dévoile aussi un pan du sujet au centre de cette audience. « Le volet économique et social du sport occupera également une place centrale dans les rendez-vous de la ministre. […]. Un échange qui portera vraisemblablement sur les défis de la gestion d’un club professionnel », indique-t-il.

La gestion des MF91 et des GA92 au centre des échanges ?

Cependant, il est évident que la question des groupes de supporters ultras de l’AS Saint-Etienne sera évoquée. Les Magic Fans (MF91) et les Green Angels (GA92) ont fait l’objet d’une procédure de dissolution de la part du ministère de l’Intérieur, la saison dernière. Ils y ont échappé grâce à l’avis défavorable rendu par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un défenseur des Verts renforce un concurrent

À voirMercato FC Nantes : C’est confirmé, un milieu veut quitter Nantes  

Mercato ASSE :Parti de Saint-Etienne, Appiah retourne à Caen

Avant le début de la saison 2026-2027, fixé au 8 août prochain, c’est l’occasion pour les autorités de faire connaître les attentes du gouvernement à la haute direction de l’ASSE, concernant la gestion des groupes de supporters, souvent épinglés par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

La suite après cette publicité

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News