ASSE : Un chèque inespéré tombe pour Saint-Etienne

L’ASSE va toucher un chèque de la FIFA, grâce à Augustine Boakye et Ben Old, deux joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026.

L’ASSE va toucher une indemnité de la FIFA grâce à Boakye et Ben Old

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L’ASSE est l’un des rares clubs de Ligue 2, à avoir deux joueurs sélectionnés pour la coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Augustine Boakye est sélectionné avec le Ghana, tandis que Ben Old défendra les couleurs de la Nouvelle-Zélande, du 11 juin au 19 juillet 2026.

Grâce à leur prochaine participation au mondial Américain, le club stéphanois va percevoir un bonus de la part de l’instance du football mondial. Selon le média Sportune, il s’agit d’une indemnité de 10 950 dollars par joueur et par jour, qui sera versée aux équipes européennes.

Si l’on en croit la source, l’AS Saint-Etienne touchera donc 503 700 dollars au premier tour (phase de poule), soit environ 526 000 euros. Si le milieu offensif ghanéen et l’ailier néo-zélandais atteignent la finale de la Coupe du monde avec leur sélection respective, le club ligérien pourrait toucher jusqu’à un million d’euros d’indemnité.

Première Coupe du monde pour Ben Old et Boakye

Cependant, cette probabilité est mince, voire nulle. Parce que les Black Stars du Ghana et les All White de la Nouvelle-Zélande ne sont pas parmi les favoris de la compétition mondiale.

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Contrairement à Ben Old (23 ans), qui compte déjà 23 sélections et 2 buts, Augustine Boakye (25 ans) est sa première avec l’équipe A du Ghana. En revanche, les deux joueurs de l’ASSE vont participer à leur première Coupe du monde.