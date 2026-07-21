Mercato FC Nantes : Accord scellé pour ce gros transfert !  

Les Kita frappent fort. En plein chantier pour préparer la Ligue 2, les dirigeants du FC Nantes viennent de boucler un départ de poids. Un international ivoirien plie bagage.

Mercato : Le FC Nantes valide le départ d’Alban Lafont !

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Le grand ménage continue chez les Canaris. Après plusieurs prêts, le FC Nantes vend définitivement Alban Lafont. Le portier de 27 ans quitte la Beaujoire. Arrivé au club pendant l’été 2019, le gardien aura tout vécu à Nantes. On retient un sacre en Coupe de France en 2022 et une belle épopée européenne.

Mais on retient aussi des campagnes éprouvantes, conclues par une perte de statut. Déjà prêté au Panathinaïkos la saison passée, le joueur s’éloignait de la Loire-Atlantique. L’accord est scellé. Selon L’Équipe, le FC Nantes vend son joueur à Amedspor, club promu en première division turque.

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Le montant du transfert ? Environ un million d’euros. À un an de la fin de son contrat, cette opération offre une sortie propre aux deux parties. Sélectionné avec la Côte d’Ivoire lors du dernier Mondial comme doublure de Fofana, l’ancien Espoir français cherche un second souffle.

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La Turquie lui offre ce nouveau départ. Après le championnat grec, l’Éléphant va découvrir un second défi à l’étranger. Pour la saison à venir en Ligue 2, l’entraîneur Michel Der Zakarian installe Maxime Dupé dans le costume de numéro un. Ce départ d’Alban Lafont allège la masse salariale et accélère la reconstruction de l’effectif avant la reprise.