Coup de théâtre à l’OM : Une superstar à zéro € contactée

La direction de l’OM est décidemment déterminée à frapper un grand coup sur le mercato. Elle a récemment contacté Memphis Depay qui est libre de tout contrat.

Mercato OM : Grégory Loreniz approche Memphis Depay

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Le mercato de l’Olympique de Marseille réserve de grosses surprises. Grégory Lorenzi et son équipe le savent. Ils doivent impérativement vendre avant de recruter. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ont déjà quitté le navire OM. D’autres départs sont attendus.

Cela n’empêche les dirigeants phocéens d’explorer une piste inattendue. Foot Mercato le confirme, l’OM a récemment approché Memphis Depay. L’attaquant néerlandais de 32 ans est bien connu dans le championnat français. Il a évolué à Lyon entre 2017 et 2021. En plus de sa bonne connaissance de Ligue 1, Memphis Depay arrive en fin de contrat avec les Corinthians.

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Sa situation contractuelle représente une aubaine pour l’OM. Les Phocéens n’auront à payer d’indemnité pour son transfert. Les nouveaux dirigeants de l’OM tenteraient ainsi de le convaincre de revenir en France. Sauf que ce dossier XXL s’avère plus compliqué que prévu.

Des exigences salariales très élevées

Memphis Depay est doté d’un profil polyvalent, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Cela correspond aux critères de recherche de l’OM. Mais ce dossier ne connaîtra pas de suite favorable. Les premières prises de contact entre la direction phocéenne et l’entourage du joueur ont rapidement mis en lumière un obstacle infranchissable.

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Les prétentions salariales de la superstar batave s’avèrent trop élevées pour les finances actuelles de l’OM. La source ajoute que le club présidé par Stéphane Richard a donc préféré jeter l’éponge afin de se tourner vers des cibles moins exigeantes.