Mercato OL : Un défenseur en approche à l’Olympique Lyonnais

L’OL s’intéresserait à un défenseur autrichien évoluant au Portugal, alors que l’arrivée d’un avant-centre reste la priorité du club rhodanien.

OL Mercato : Priorité à l’arrivée d’un avant-centre

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L’OL a certes recruté cinq joueurs cet été, mais le club poursuit son mercato, comme l’a indiqué la direction ces dernières semaines. Matthieu Louis-Jean vise un avant-centre en priorité pour remplacer Endrick ou encore Roman Yaremchuk, qui sont retournés dans leur club respectif à l’issue de leur prêt à Lyon.

L’intérêt du Directeur sportif pour Kevin Danois de l’AJ Auxerre a été révélé cette semaine. Cependant, le club icaunais se montre assez exigent pour son attaquant valorisé à 20 M€. Il aurait repoussé une offre de Hull City, estimée à 15 M€.

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Pour se renforcer en pointe de l’attaque, l’Olympique Lyonnais a tenté de rapatrier deux anciens buteurs de la Ligue 1. D’abord Johnatan David, puis Loïs Openda. La Juventus est ouverte à leur départ, mais les conditions de la Vieille Dame sont assez élevées pour Lyon.

Lyon en négociations avancées pour le transfert de Felix Bacher

Dans l’attente de la signature du successeur d’Endrick, Foot Mercato révèle des négociations avancées pour le transfert de Felix Bacher. Ce dernier n’est pas un attaquant, mais plutôt un arrière central. Il évolue au GD Estoril Praia au Portugal.

Selon la précision de la source, il s’agit d’une opportunité sur le marché pour Matthieu Louis-Jean, qui a déjà réussi de jolis coups cet été. Kaïl Boudache est arrivé librement de Nice. Quant aux quatre autres recrues estivales : Noham Kamara, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo, ils ont coûté 21,8 M€, selon Transfermarkt.

OL : Un accord avec Estoril autour de 4 M€ ?

Felix Bacher est valorisé à 6 millions d’euros par le site internet spécialisé allemand, mais FM croit savoir que l’OL négocie son transfert à 4 M€ avec le club portugais. Le joueur de 25 ans est un crack du club de l’élite portugais. La saison dernière, il a disputé les 34 journées du championnat en intégralité.

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Avant son transfert de WSG Tirol (Autriche) à Estoril en juillet 2024, le défenseur autrichien avait joué au SC Fribourg en Allemagne, du 31 janvier 2020 au 1er juillet 2021.