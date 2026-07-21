Mercato OM : Une signature surprise officialisée à Marseille

La direction de l’OM vient de finaliser une nouvelle signature passée presque inaperçue. Marcel Kalonji est le nouvel entraîneur des U19.

Mercato OM : Marcel Kalonji prend les commandes des U19

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Les mouvements s’enchaînent du côté de l’Olympique de Marseille. Après la nomination de Bruno Genesio en remplacement du Habib Beye, la direction de l’OM vient de surprendre ses supporters. Elle a confirmé l’arrivée d’un nouveau visage aux commandes des U19.

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Il est question de Marcel Kalonji. Sa venue à l’OM était conclue depuis plusieurs semaines. Il ne manquait plus que son officialisation. C’est chose faite ! Marcel Kalonji prend officiellement les commandes chez les Minots. L’homme de 37 ans arrive avec un solide bagage forgé au fil de ses expériences passées au Havre et à Guingamp.

Il comble le vide laissé par Grégory Auger

Sa rigueur tactique et son expertise reconnue dans la formation devront permettre de franchir un cap dans l’accompagnement des jeunes pousses. Marcel Kalonji succède ainsi à Grégory Auger. Ce dernier a décidé de quitter l’OM au profit du SM Caen.

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Ce mouvement en interne illustre la volonté de l’OM de se renforcer à tous les échelons. Les nouveaux dirigeants, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, travaillent dans ce sens.