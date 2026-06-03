ASSE : Montanier soulagé, une terrible sanction évitée !

L’échec de la montée en Ligue 1 place Philippe Montanier sur un siège éjectable. Mais l’entraîneur des Verts peut pousser un ouf de soulagement quelques semaines avant la fin de son contrat.

ASSE : Ouf de soulagement pour Montanier, les Ultras évitent la dissolution

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La déception fut grande dans le Forez. Sèchement battue par l’OGC Nice (4-1) lors du barrage retour, l’AS Saint-Étienne ne verra pas la Ligue 1 la saison prochaine. Cet échec sportif plonge Philippe Montanier dans l’incertitude. Le technicien de 61 ans ne devrait pas prolonger son contrat expirant dans quelques semaines. Son sort reste suspendu à la décision de l’ASSSE.

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Mais au milieu de cette tempête sportive, une bonne nouvelle émerge. La menace de dissolution qui pesait sur les Green Angels 1992 et Magic Fans 1991 s’éloigne. Le Progrès le confirme, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a décidé de suivre l’avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

L’AS Saint-Etienne devra redoubler d’efforts

Cette décision a été confirmée après une rencontre avec un dirigeant de l’ASSE le 27 mai dernier. Elle préserve ainsi l’âme de Geoffroy-Guichard. Le club stéphanois et les pouvoirs publics devront redoubler d’efforts pour prévenir tout débordement futur.

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L’officialisation de cet abandon par le ministère de l’Intérieur est attendue prochainement devant l’Assemblée nationale. Cette victoire administrative est un soulagement immense pour le peuple stéphanois. En attendant de savoir si Philippe Montanier sera maintenu ou libéré.