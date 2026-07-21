Mercato PSG : Ferran Torres, mauvaise nouvelle pour Paris !

La direction du PSG devra revoir ses plans concernant Ferran Torres. Le prix de l’attaquant espagnol a fortement augmenté après sa prestation XXL en finale de Coupe du monde.

Mercato PSG : C’est confirmé, le prix de Ferran Torres flambe !

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Le héros de la finale du Mondial 2026 est connu depuis dimanche. Ferran Torres a vu son destin basculer suite à son but décisif face à l’Argentine (1-0). Cette réalisation historique propulse l’attaquant espagnol et sa sélection sur le toit du monde du football. Elle représente par ailleurs un obstacle majeur pour le Paris Saint-Germain.

Le club entraîné par Luis Enrique avait fait du joueur de 26 ans une priorité pour son secteur offensif cet été. Son profil polyvalent est très adapté aux exigences tactiques de l’entraîneur parisien. Ferran Torres est ainsi perçu comme le candidat idéal pour occuper un rôle de faux numéro 9 au PSG, en complément d’Ousmane Dembélé.

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Son contrat expirant en juin 2027 représentait une aubaine pour les Parisiens. Ceux-ci pouvaient le recruter à un prix accessible cet été ou le signer gratuitement dans un an. Sauf que le scénario a radicalement changé. Le journaliste Loïc Tanzi le confirme, ce titre mondial et son but victorieux ont provoqué une inflation spectaculaire de sa valeur marchande.

Il faudra tripler la mise

Ferran Torres était estimée entre 10 et 20 millions d’euros avant la compétition. Sa valeur marchande devrait désormais tripler. « Là tu peux tripler la mise », a indiqué Loïc Tanzi. Une difficulté s’ajoute au dossier. Le FC Barcelone a immédiatement réagi, en tentant de prolongation son joueur.

🗣️ @Tanziloic : « Ferran 🇪🇸 correspond exactement à ce que Luis Enrique 🇪🇸 veut en 9.



Mais… avec le titre et son but hier, sa valeur a forcément augmenté. Avant la Coupe du monde c'était entre 10 et 20 M€… LÀ TU PEUX TRIPLER LA MISE !!! » 💰❤️💙 pic.twitter.com/pew7qPSh3p — Actu Foot (@ActuFoot_) July 20, 2026

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Cette possible prolongation complique la tâche des Parisiens. Ce qui semblait être une opportunité abordable se transforme en un dossier complexe et onéreux pour le Paris SG. La direction parisienne à revoir ses ambitions à la hausse en vue de mener à cette opération.