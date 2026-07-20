Mercato PSG : Le plan secret derrière la venue de Yan Diomandé

La direction du PSG est proche de finaliser la signature de Yan Diomandé. L’entraîneur Luis Enrique aurait même un plan bien précis derrière ce recrutement.

Mercato PSG : Yan Diomande ne remplacera pas Bradley Barcola

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Le Paris Saint-Germain va sans doute frapper un gros coup sur le mercato. Yan Diomandé, auteur de performances remarquables lors du Mondial 2026, est proche de s’engager le club le capitale. Le président Nasser Al-Khelaïfi mènerait personnellement les négociations avec le RB Leipzig pour finaliser ce dossier XXL.

Le prix du transfert est estimé à près de 110 millions d’euros. Avec un tel tarif, Yan Diomandé ne viendra pas au PSG pour jouer les seconds rôles. Le prodige ivoirien a certainement obtenu des garanties sur son temps de jeu. Ce paramètre suscite diverses spéculations à Paris, notamment un possible départ de Bradley Barcola. Mais la réalité est tout autre.

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Le journaliste Loïc Tanzi le confirme, Luis Enrique ne voit absolument pas Yan Diomandé comme un potentiel successeur de Bradley Barcola. L’entraîneur du PSG le verrait plutôt comme un élément complémentaire destiné à densifier la rotation offensive.

Désiré Doué repositionné au milieu

Le plan tactique du coach espagnol est clair. Il compte muscler son attaque pour la saison 2026-2027 avec un effectif riche composé de Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Akliouche et Yan Diomandé. Ferran Torres ou Kroupi Junior sont aussi susceptibles de rejoindre le PSG.

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Ce réajustement s’accompagnera d’une refonte du milieu de terrain. Désiré Doué pourrait être repositionné dans l’entrejeu aux côtés Vitinha, João Neves ou encoe Fabián Ruiz. Luis Enrique multiplie donc les options pour un groupe ultra-compétitif.