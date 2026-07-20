OL : 3e tour de la C1, Fonseca juge le Sparta Prague

Paulo Fonseca, entraineur de l’OL, a réagi au tirage au sorti de la Ligue des champions. Le Sparta Prague est un adversaire difficile selon lui.

Fonseca : « Sparta, c’est l’adversaire le plus difficile de ce tirage au sort »

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L’OL est tombé sur le Sparta Prague au 3e tour des préliminaires de la Ligue des Champions. C’est e résultat du tirage au sort effectué ce lundi à Nyon en Suisse. Le match aller avec le club tchèque se disputera le 4 août à Prague, tandis que le match retour est programmé le 11 août au Groupama Stadium.

Dans sa réaction confiée au média du club rhodanien, le coach de l’Olympique Lyonnais estime que le Sparta est l’adversaire qu’il redoutait. « C’est une très bonne équipe, qui ressemble beaucoup au Slavia Prague qu’on a joué vendredi dernier en match amical. Pour moi, c’était l’adversaire le plus difficile de ce tirage au sort », a-t-il déclaré au micro d’OL Play.

« On s’attend à une rencontre compliquée, physique, avec un marquage individuel, mais on aura nos chances dans cette double confrontation. On va continuer à bien se préparer d’ici là et à étudier cet adversaire dans les détails », a indiqué le technicien portugais.

Match retour à Lyon, le coach s’en rejouit

En revanche, Paulo Fonseca se réjouit du calendrier, ainsi que des retrouvailles avec un joueur de son équipe de la saison dernière.

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« On est content de retrouver Adam Karabec, qui a laissé un très bon souvenir à l’OL. C’est un joueur très professionnel et on sera tous contents de le revoir. Je suis content aussi qu’on puisse recevoir au match retour, car on aura le soutien de nos supporters », a-t-il confié.