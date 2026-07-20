Ça chauffe à l’OM : Genesio a enfin désigné ses priorités !

Bruno Genesio veut aller très vite concernant le mercato. Le nouvel entraîneur de l’OM a déjà identifié deux secteurs à renforcer cet été.

Mercato OM : Bruno Genesio veut un nouvel ailier et latéral droit

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille entame une restructuration profonde en son sein. Le club phocéen, sous l’impulsion de Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, compte réduire sa masse salariale. Plusieurs joueurs tels que Mason Greenwood ou encore Hamed Junior Traoré, ont déjà fait leurs valises.

La direction de l’OM travaille tout de même en coulisse pour renforcer l’équipe de son nouvel entraîneur. Bruno Genesio a en effet des idées claires pour le mercato. Son projet se concentre essentiellement sur deux axes : le recrutement d’un ailier et d’un latéral droit de métier, indique La Source Marseillaise.

À voir

Ça bouge à l’OM : Un défenseur renvoyé en Angleterre ?

Lire aussi : Mercato OM : Bruno Genesio met déjà la pression à Lorenzi !

Sa priorité est donc compenser le vide laissé par le départ de Mason Greenwood. Les responsables marseillais travaillent déjà dans ce sens. Les noms d’Ilan Kebbal et Roony Bardghji circulent à l’OM ces derniers jours.

Le statut de Timothy Weah n’est pas vraiment menacé

Le deuxième besoin détecté par Bruno Genesio ne remet pas en cause le rôle de Timothy Weah au sein de l’effectif. L’entraîneur de l’OM souhaite obtenir un spécialiste pour le poste de latéral. Même si l’international américain reste une pièce maîtresse du dispositif tactique.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Encore un départ à Marseille, la purge continue

OM : L’ère Genesio est lancée, les 3 premiers signaux forts

À voir

OL : 3e tour de la C1, Fonseca juge le Sparta Prague

Sa grande polyvalence offre au tacticien lyonnais une précieuse marge de manœuvre. Timothy Weah pouvant évoluer aussi bien sur l’aile qu’en défense selon les besoins. La direction de l’OM est à l’œuvre pour mettre la main sur ces recrues réclamées par Bruno Genesio.