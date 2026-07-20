Mercato OL : Fonseca frappe fort, 3 joueurs écartés du stage

L’entraîneur de l’OL a dévoilé son groupe pour le stage en Allemagne. Ses choix indiquent clairement la porte de sortie à trois joueurs.

OL : Fonseca en stage en Allemagne avec 26 joueurs

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Trois semaines après la reprise des entraînements au Groupama OL Training Center, Paulo Fonseca s’est déplacé outre-Rhin avec son équipe, pour un stage de pré-saison. Le club rhodanien a entamé ainsi la deuxième phase de sa préparation estivale. Les Gones se sont retranchés au Campus Adidas, à Herzogenaurach en Bavière, depuis samedi dernier.

Toutes les recrues estivales de l’Olympique Lyonnais figurent dans le groupe retenu par le technicien portugais. De Kaïl Boudache à Mohamed Ouédraogo en passant par Noham Kamara, Mads Bidstrup et Julien Duranville, ils sont tous présents.

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Les jeunes joueurs promus : Melvyn Otobo (18 ans), Steeve Kango (19 ans) et Adil Hamdani (17 ans) sont aussi convoqués. Annoncé dans le viseur de l’OGC Nice, Enzo Molebe est aussi dans le groupe en Allemagne.

Quant à Ernest Nuamah, il rejoindra ses coéquipiers, le mardi 21 juillet. Moussa Niakhaté manque encore à l’appel. Éliminé de la Coupe du monde 2026 avec le Sénégal, en 16e de finale, il n’est pas encore rentré de vacances.

Mercato : Caleta-Car, Akouokou et Diawara écartés

En revanche, Paulo Fonseca s’est passé des services de trois joueurs : Duje Caleta-Car (défenseur central), Paul Akouokou (milieu défensif) et Mahamadou Diawara (milieu de terrain). Prêté la saison dernière, respectivement à la Real Sociedad, au Real Saragosse et au Royal Antwerp, ils sont revenus à Lyon cet été.

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Cependant, ils sont toujours indésirables. Paulo Fonseca ne compte pas sur eux. C’est le message clair envoyé au Croate, à l’Ivoirien et au Franco-Malien. En attendant de leur trouver une porte de sortie, ils restent à l’écart du collectif de l’OL.