Ça bouge à l’OM : Un défenseur renvoyé en Angleterre ?

La direction de l’OM poursuit son opération dégraissage avec un départ inattendu en défense. CJ Egan-Riley est pressenti pour retourner en Angleterre un an seulement après son arrivée.

Mercato OM : CJ Egan-Riley vers un retour en Angleterre

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L’aventure de CJ Egan-Riley à l’Olympique de Marseille risque d’être de courte durée. Le défenseur central anglais est arrivé gratuitement à l’OM l’été dernier. Il espérait passer un cap sous les couleurs phocéennes. Sauf que les choses ne sont pas déroulées comme il le voulait. L’ancien prodige de Bunrley n’est jamais parvenu à s’imposer à l’OM.

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Son temps de jeu est resté limité tout au long de la saison. Ses 11 rencontres disputées en Ligue 1 n’ont pas vraiment convaincu. Mais ce faible rendement ne l’empêche pas d’être très convoité sur le marché des transferts. L’insider Goatier laisse entendre que le profil du joueur de 21 ans intéresse plusieurs clubs anglais désireux de le rapatrier en Angleterre.

9 millions d’euros pour son transfert

Les noms de ses prétendants restent pour l’heure confidentiels. Même si des formations comme West Ham et Brighton ont récemment été citées comme de possibles points de chute. La valeur de CJ Egan-Riley est estimée à 9 millions d’euros par Transfermarkt.

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🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Un retour en Angleterre pour CJ Egan-Riley cet été ?



Arrivé libre à l’OM l’été dernier, le défenseur est aujourd’hui valorisé à 9 M€.



Déjà associé à plusieurs clubs anglais, son profil pourrait de nouveau attirer des convoitises cet été.



👀 Vous le garderiez ou vous… pic.twitter.com/82IcqEUSK4 — Goatier (@GautierDecrypte) July 20, 2026

Son départ permettrait à la direction de l’OM d’alléger sa masse salariale. Cela dégagerait aussi une place en défense. Le dossier pourrait s’accélérer rapidement. Des offres étant attendues dans les prochains jours pour le défenseur anglais.