Ça bouge à l’OM : Un défenseur renvoyé en Angleterre ?

Afficher l’index Masquer l’index
La direction de l’OM poursuit son opération dégraissage avec un départ inattendu en défense. CJ Egan-Riley est pressenti pour retourner en Angleterre un an seulement après son arrivée.
Mercato OM : CJ Egan-Riley vers un retour en Angleterre
La suite après cette publicité
L’aventure de CJ Egan-Riley à l’Olympique de Marseille risque d’être de courte durée. Le défenseur central anglais est arrivé gratuitement à l’OM l’été dernier. Il espérait passer un cap sous les couleurs phocéennes. Sauf que les choses ne sont pas déroulées comme il le voulait. L’ancien prodige de Bunrley n’est jamais parvenu à s’imposer à l’OM.
Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Un retour tant attendu annulé !À voirMercato PSG : Le plan secret derrière la venue de Yan Diomandé
Son temps de jeu est resté limité tout au long de la saison. Ses 11 rencontres disputées en Ligue 1 n’ont pas vraiment convaincu. Mais ce faible rendement ne l’empêche pas d’être très convoité sur le marché des transferts. L’insider Goatier laisse entendre que le profil du joueur de 21 ans intéresse plusieurs clubs anglais désireux de le rapatrier en Angleterre.
9 millions d’euros pour son transfert
Les noms de ses prétendants restent pour l’heure confidentiels. Même si des formations comme West Ham et Brighton ont récemment été citées comme de possibles points de chute. La valeur de CJ Egan-Riley est estimée à 9 millions d’euros par Transfermarkt.
Lire la suite sur l’OM :
Mercato : Il tourne dos à l’OM et rêve de l’Angleterre
Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Zé Lucas à Marseille ?
Son départ permettrait à la direction de l’OM d’alléger sa masse salariale. Cela dégagerait aussi une place en défense. Le dossier pourrait s’accélérer rapidement. Des offres étant attendues dans les prochains jours pour le défenseur anglais.