Mercato ASSE : Cathro serre les boulons et désigne ses indésirables

‎L’ASSE entre dans une nouvelle phase de son mercato estival avec des choix forts assumés par Ian Cathro. Le nouvel entraîneur écossais affine déjà son groupe et plusieurs joueurs comprennent que leur avenir ne devrait plus s’écrire dans le Forez.

‎Mercato ASSE : Cathro serre l’étau autour de quatre joueurs

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‎Arrivé au début du mois de juillet, Ian Cathro ne perd pas de temps. Après avoir observé son effectif lors des premières semaines de préparation et des deux premiers matches amicaux, le technicien écossais a commencé à dessiner les contours de son futur groupe. Une décision qui traduit sa volonté de construire une équipe à son image.

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‎Selon les informations de Peuple-Vert, quatre joueurs ont été écartés du déplacement en Écosse, où les Verts doivent affronter les Rangers dans le cadre de leur préparation estivale. Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ne figurent pas dans les plans immédiats du nouveau staff, un choix validé par la direction du club.

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𝗠𝗶𝗰𝗸𝗮𝗲̈𝗹 𝗡𝗮𝗱𝗲́, 𝗔𝗶̈𝗺𝗲𝗻 𝗠𝗼𝘂𝗲𝗳𝗳𝗲𝗸, 𝗘𝗯𝗲𝗻𝗲𝘇𝗲𝗿 𝗔𝗻𝗻𝗮𝗻 𝗲𝘁 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼𝘃𝗶𝗰 ne feront pas le déplacement à Glasgow… pic.twitter.com/abW1LrNML5 — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) July 21, 2026

‎Une stratégie pensée pour accélérer le mercato

‎Ce signal envoyé à ces quatre éléments n’a rien d’anodin. En pleine période de transferts, l’AS Saint-Etienne souhaite clarifier rapidement la situation de joueurs qui ne semblent plus entrer dans le projet sportif de Cathro. Cette méthode permet également d’éviter les ambiguïtés au sein du vestiaire.

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‎À quelques semaines de la reprise du championnat de Ligue 2, le club ligérien veut gagner du temps. Aucun départ n’est encore officiellement bouclé, mais cette prise de position devrait encourager les prétendants à passer à l’action. Les discussions pourraient ainsi s’accélérer dans les prochains jours.

‎Des conséquences importantes pour les Verts

‎Cette décision pourrait profondément remodeler l’effectif stéphanois. Les départs espérés libéreraient de la masse salariale et offriraient davantage de marge de manœuvre aux dirigeants pour attirer des profils correspondant davantage aux exigences du nouvel entraîneur.

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‎Pour les joueurs concernés, le message est clair : un nouveau défi apparaît désormais comme la meilleure option pour relancer leur carrière. Dans un mercato souvent imprévisible, la situation peut évoluer rapidement, mais la hiérarchie semble déjà clairement établie.

‎Ian Cathro imprime déjà sa personnalité

‎Cette première décision illustre un management direct. Cathro préfère trancher rapidement plutôt que de laisser s’installer une concurrence artificielle. Une méthode parfois brutale, mais fréquente chez les entraîneurs qui souhaitent imposer leur vision dès leur arrivée. ‎L’avenir dira si ce pari s’avère gagnant.

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Une chose est certaine : l’ASSE affiche désormais une ligne directrice plus lisible. En s’appuyant sur les informations révélées par Peuple-Vert, le club montre qu’il veut repartir sur des bases nouvelles, avec un groupe resserré, pleinement engagé et tourné vers l’objectif d’un retour au premier plan.