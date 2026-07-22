Mercato OM : Lorenzi engage la bataille pour une sensation à 12M€

‎L’OM accélère sa réflexion sur le mercato pour renforcer son secteur offensif après le départ de Mason Greenwood et a identifié une nouvelle piste prometteuse. Le club marseillais continue de s’intéresser de près à Haissem Hassan, mais la concurrence s’annonce déjà féroce.

‎Mercato OM : Marseille ne lâche pas l’affaire pour Haissem Hassan

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‎Le chantier offensif est devenu une priorité absolue à Marseille. Avec le départ de Mason Greenwood, les dirigeants olympiens multiplient les pistes afin d’offrir une nouvelle arme à Bruno Genesio. Parmi les profils étudiés figure Haissem Hassan, ailier de 24 ans évoluant au Real Oviedo.

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‎D’après The Sun, le directeur sportif de l’OM Grégory Lorenzi suit avec attention la situation de l’international égyptien. Son contrat expire dans un an et sa clause libératoire est fixée à 12 millions d’euros, un montant qui reste accessible pour un joueur ayant participé à la Coupe du monde 2026.

‎Une concurrence qui complique le dossier

‎L’OM n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Toujours selon The Sun, le Celtic Glasgow a également coché le nom d’Haissem Hassan et souhaite passer à l’offensive dans les prochaines semaines. ‎

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Le club écossais espérerait même convaincre le Real Oviedo de négocier un transfert inférieur au montant de la clause. Une situation qui pourrait obliger Marseille à agir rapidement s’il souhaite éviter de voir cette cible lui échapper avant même l’ouverture des dernières semaines du mercato.

‎Pourquoi ce profil attire autant

‎Le parcours d’Haissem Hassan explique l’intérêt qu’il suscite. Formé au Paris FC avant de passer par Châteauroux puis Villarreal, l’ailier possède une solide expérience du football espagnol. Malgré des statistiques modestes la saison passée, avec trois passes décisives en 37 rencontres de Liga sous les couleurs du Real Oviedo, son potentiel continue de séduire.

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‎Sa participation au Mondial 2026 avec l’Égypte a également renforcé sa cote sur le marché. Titulaire face à l’Argentine en huitième de finale, il a montré qu’il pouvait évoluer dans des rendez-vous de très haut niveau. La Cadena SER précise par ailleurs que Villarreal conserverait 40 % sur une éventuelle future revente, un élément qui pourrait influencer les discussions.

‎Marseille sous pression pour Haissem Hassan

‎Sur le papier, Haissem Hassan ne présente pas le profil d’une recrue spectaculaire. Pourtant, ce type de pari correspond souvent aux opérations les plus intelligentes réalisées par l’OM ces dernières années. Son âge, sa marge de progression et son vécu international offrent des garanties intéressantes.

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‎Le véritable défi sera désormais de convaincre le joueur avant le Celtic Glasgow. Si Marseille souhaite transformer cette piste en renfort concret, il faudra agir vite. Dans un mercato où les bonnes opportunités disparaissent en quelques jours, attendre pourrait coûter bien plus cher que les 12 millions d’euros annoncés.