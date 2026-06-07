Mercato OM : 7M€ envolés, coup dur pour Marseille

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L’OM espérait récupérer plusieurs millions d’euros grâce au dossier Angel Gomes, mais les plans marseillais ont été contrariés. Le retour du milieu anglais est désormais confirmé et oblige les dirigeants à revoir leur stratégie pour cet été.
Mercato OM : Wolverhampton renvoie Angel Gomes à Marseille
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Parti en prêt en Premier League lors de la seconde moitié de saison, Angel Gomes devait convaincre Wolverhampton de miser définitivement sur lui. La relégation des Wolves en Championship a toutefois changé la donne et rendu l’opération beaucoup plus compliquée.
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Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le club anglais a choisi de ne pas activer l’option d’achat fixée à 7 millions d’euros. Une décision qui prive Marseille d’une rentrée financière appréciable dans un mercato où chaque ressource compte.
Un retour qui change les plans marseillais
Pour les dirigeants olympiens, ce scénario ressemble à une mauvaise nouvelle à court terme. Le joueur revient dans un effectif où son avenir n’était plus forcément envisagé, obligeant le club à prendre une nouvelle décision dans les semaines à venir. Mais ce retour n’est pas uniquement synonyme de déception. Angel Gomes pourrait profiter d’un nouveau contexte pour relancer sa carrière.
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Si Bruno Genesio venait à s’installer sur le banc marseillais, l’ancien Lillois retrouverait un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités techniques et sa capacité à faire vivre le jeu. La perte des 7 millions d’euros espérés constitue un revers financier évident. Pour autant, Marseille récupère un joueur expérimenté dont la valeur sportive pourrait encore représenter un atout dans la construction de l’effectif.