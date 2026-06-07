Mercato OM : 7M€ envolés, coup dur pour Marseille

‎‎‎L’OM espérait récupérer plusieurs millions d’euros grâce au dossier Angel Gomes, mais les plans marseillais ont été contrariés. Le retour du milieu anglais est désormais confirmé et oblige les dirigeants à revoir leur stratégie pour cet été.

‎Mercato OM : Wolverhampton renvoie Angel Gomes à Marseille

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‎Parti en prêt en Premier League lors de la seconde moitié de saison, Angel Gomes devait convaincre Wolverhampton de miser définitivement sur lui. La relégation des Wolves en Championship a toutefois changé la donne et rendu l’opération beaucoup plus compliquée.

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‎Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le club anglais a choisi de ne pas activer l’option d’achat fixée à 7 millions d’euros. Une décision qui prive Marseille d’une rentrée financière appréciable dans un mercato où chaque ressource compte.

‎Un retour qui change les plans marseillais

‎Pour les dirigeants olympiens, ce scénario ressemble à une mauvaise nouvelle à court terme. Le joueur revient dans un effectif où son avenir n’était plus forcément envisagé, obligeant le club à prendre une nouvelle décision dans les semaines à venir. ‎Mais ce retour n’est pas uniquement synonyme de déception. Angel Gomes pourrait profiter d’un nouveau contexte pour relancer sa carrière.

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Si Bruno Genesio venait à s’installer sur le banc marseillais, l’ancien Lillois retrouverait un entraîneur qui connaît parfaitement ses qualités techniques et sa capacité à faire vivre le jeu. ‎La perte des 7 millions d’euros espérés constitue un revers financier évident. Pour autant, Marseille récupère un joueur expérimenté dont la valeur sportive pourrait encore représenter un atout dans la construction de l’effectif.