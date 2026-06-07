Mercato OM : C’est confirmé ! Un renfort débarque à Marseille

‎L’OM ouvre son mercato estival avec le retour de prêt d’un joueur. Après plusieurs mois passés en Angleterre, Angel Gomes va retrouver la cité phocéenne, une situation officialisée ce samedi par Wolverhampton.

‎Mercato OM : Un retour d’Angel Gomez désormais acté

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‎L’aventure anglaise d’Angel Gomes s’est arrêtée plus tôt que prévu. Prêté à Wolverhampton lors de la seconde partie de saison, le milieu de terrain ne poursuivra pas sa route chez les Wolves. La relégation du club en Championship a rebattu les cartes et l’option d’achat incluse dans son contrat n’a finalement pas été activée.

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‎Dans un communiqué, Wolverhampton a confirmé son départ : « Après un passage de six mois à Molineux, Angel Gomes a quitté les Wolves pour retourner à son club d’origine, l’Olympique de Marseille ». Une annonce qui officialise ainsi le premier renfort marseillais de l’été.

Our retained list following the conclusion of the 2025/26 season has been published.



Thank you to all the players leaving the club for their contributions.



We wish you the very best for the future 🤝https://t.co/6Tw8bqnzK0 — Wolves (@Wolves) June 6, 2026

‎Une opportunité à saisir pour Marseille

‎Ce retour pourrait offrir une solution intéressante au milieu de terrain olympien. Connaissant déjà l’environnement du club, Angel Gomes dispose d’un avantage précieux au moment où l’effectif pourrait connaître plusieurs mouvements. ‎Au-delà du simple retour administratif, ce dossier mérite l’attention.

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