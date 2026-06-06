Mercato OM : Lorenzi fixe le tarif pour Mason Greenwood !

Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l’OM, ne compte ouvrir la porte à un départ de Mason Greenwood qu’en échange d’une offre considérable. Explications.

Mercato OM : Accord entre Mason Greenwood et Fenerbahçe

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Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2029 et fort d’une saison réussie, Mason Greenwood représente un atout majeur pour le club olympien, qui se retrouve en position favorable dans ce dossier malgré le pourcentage conservé par Manchester United sur une future revente.

Des clubs italiens ainsi que le Fenerbahce suivent de très près la situation de l’attaquant de 24 ans. D’ailleurs, l’un des candidats à la présidence de Fenerbahçe a révélé avoir déjà conclut un accord contractuel avec le numéro 10 de l’OM.

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« Sur Mason Greenwood, il y a une bombe qui arrive de Turquie, de l’un des candidats à la présidence de Fenerbahçe. Hakan Safi a annoncé qu’il avait trouvé un accord avec Mason Greenwood. Un contrat de 4 ans, tout est bouclé avec le joueur. Greenwood a même commencé à suivre Safi sur Instagram. Greenwood envoie des messages clairs à Fenerbahçe », a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, avant d’évoquer le montant de la transaction.

L’OM réclame 55M€ pour Mason Greenwood

En proie à d’importants problèmes financiers, l’OM va devoir vendre plusieurs de ses joueurs cet été. Le club phocéen devrait notamment profiter de la grosse valeur marchande de Mason Greenwood pour renflouer les caisses.

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Selon une information initiale dévoilée par Sky Sport, très vite confirmée par le toujours très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais auraient fixé le tarif pour le natif de Bradford. Pour envisager de céder Greenwood, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard exigeraient la somme de 50 millions d’euros + 5 millions de bonus.

« Le deal dépend maintenant de l’accord avec Marseille, qui veut entre 50 et 55M€, et aussi des élections. Mais de sûr, l’accord avec le joueur est trouvé. La Roma reste intéressée par Greenwood. L’entraîneur Gasperini est obsédé par lui. Donc il voudra le joueur s’il ne rejoint pas Fenerbahçe », a ensuite poursuivi le journaliste spécialiste du mercato.

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