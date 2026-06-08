Mercato PSG : 60M€ sur la table, Nasser Al-Khelaïfi hésite

‎Le PSG se retrouve face à une décision délicate pour son mercato. Entre une offre potentielle qui pourrait atteindre les 60 millions d’euros et la volonté de préserver ses jeunes talents, la direction parisienne temporise autour du dossier Ibrahim Mbaye.

‎Mercato PSG : Paris hésite à trancher pour l’avenir de Mbaye

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‎Selon le journaliste Fabrice Hawkins, aucun feu vert n’a été donné pour un départ d’Ibrahim Mbaye. Le joueur, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs issus du centre de formation parisien, attire pourtant plusieurs regards insistants en Europe.

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‎Dans les coulisses, certains clubs explorent activement la piste, mais aucune offre officielle n’a encore transformé l’intérêt en négociation concrète. Une situation qui maintient le PSG dans une forme d’attente stratégique, entre prudence sportive et tentation financière.

‎Une valeur sportive face aux sirènes du mercato

‎L’ailier parisien reste concentré sur sa progression et son environnement immédiat. Actuellement engagé avec la sélection du Sénégal pour la Coupe du Monde, il prépare une échéance internationale importante, loin des rumeurs persistantes sur son avenir. ‎Parmi les clubs cités, Aston Villa figurerait dans les options possibles, même si rien n’a été officialisé.

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Pour Paris, le dilemme est classique mais sensible : encaisser une somme proche des 60 millions d’euros ou conserver un talent encore en développement, capable d’incarner une transition générationnelle. ‎En interne, le PSG sait qu’un départ prématuré pourrait fragiliser sa politique de formation, déjà scrutée de près.