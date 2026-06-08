Mercato ASSE : Pourquoi KSV a choisi Ian Cathro

L’ASSE a choisi Ian Cathro, alors que plusieurs entraîneurs, connaissant bien le championnat français sont libres. La raison principale du choix de KSV est dévoilée.

Mercato : Ian Cathro futur entraîneur de l’ASSE

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Pour remplacer Philippe Montanier, l’ASSE a porté son choix sur Ian Cathro. Il est le nouvel entraîneur des Verts. Kimer Sports Ventures a officialisé sa siganture il y quelues heures. Le jeune coach de 39 ans est en provenance du GD Estoril, club qu’il a dirigé pendant les deux dernières saisons, dans le championnat portugais.

Bien avant, il avait été adjoint au Rio Ave, au FC Valence, à Newcastle, à Wolverhampton à Tottenham et à Al-Ittihad Club. Ian Cathro a beaucoup travaillé aux côtés de Nuno Espirito Santo, technicien espagnol de 52 ans.

KSV ne veut plus de pompier de service à Saint-Etienne

Repéré par l’outil data du groupe canadien, il arrivera à Saint-Etienne comme un novice. Il va donc découvrir la Ligue 2, un championnat réputé rude et éreintant. Mais son manque d’expérience en France, n’est pas un souci pour KSV.

Selon les indiscrétions de Peuple-Vert, Ivan Gazidis ne voulait plus d’entraineur-pompier, mais plutôt un coach pour construire et conduire le projet initial. « KSV ne voulait pas un pompier de service. Le club investit sur un projet, sur un nom qui construit quelque chose », indique la source.

Horneland et Montanier n’ont pas réussi à sauver les Verts !

Pour rappel, Eirik Horneland avait succédé à Olivier Dall’Oglio, à la mi-saison en janvier 2025. Cependant, le Norvégien n’avait pas pu sauver l’ASSE de la relégation en Ligue 2. Pour remonter, KSV a parié sur Philippe Montanier en février 2026, mais il n’a pas non plus réussi à ramener les Verts dans l’élite.

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