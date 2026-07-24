Alerte OM : Une tentative d’arnaque secoue Marseille

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L’OM fait face à une affaire inhabituelle en cette période de mercato. La direction phocéenne a publié un communiqué pour mettre en garde ses supporters contre une tentative d’escroquerie.
OM : La direction dénonce des annonces frauduleuses
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L’univers du ballon rond est une nouvelle fois marqué par les dérives de la cybercriminalité. Et c’est fois-ci c’est l’Olympique de Marseille qui est visé. La direction de l’OM a publié un communiqué ce vendredi pour dénoncer des manœuvres frauduleuses menées en son nom.
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Des individus mal intentionnés utilisent en effet l’identité visuelle de l’OM pour commercialiser de « prétendus stages de détection et de recrutement ». Ces faux intermédiaires exigent aux familles une compensation financière pour garantir une place au sein de l’Académie.
L’Olympique de Marseille porte plainte
La direction de l’OM condamne cette escroquerie. Elle rappelle que l’ensemble de ses processus de détection et de recrutement s’effectue « exclusivement en interne » par ses propres équipes habilitées. Aucun paiement n’est réclamé aux jeunes joueurs ou à leurs parents.
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Une plainte officielle a été déposée auprès des juridictions compétentes. L’OM appelle ainsi à la vigilance. Le club présidé par Stéphane Richard invite ses partisans et sympathisants à vérifier les offres via ses canaux officiels ou contacter directement le club en cas de doute.