Alerte Mercato : La décision inquiétante de l’OM pour Kondogbia

L’avenir de Geoffrey Kondogbia devrait se jouer loin de l’OM. Faute d’offres convaincantes, les dirigeants phocéens envisageraient une solution radicale afin de poursuivre leur opération de dégraissage avant la clôture du mercato.

‎Mercato OM : Marseille prêt à tout pour se débarrasser de Kondogbia

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‎L’avenir de Geoffrey Kondogbia semble plus flou que jamais sur la Canebière. Selon les informations relayées par La Minute OM (LMO), le club marseillais pourrait prendre une décision forte si aucune proposition n’arrive dans les prochaines semaines : laisser partir le milieu centrafricain sans indemnité afin de supprimer l’une des rémunérations les plus élevées de son effectif.

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‎Cette réflexion s’inscrit dans une stratégie globale de réduction de la masse salariale. À un an de la fin de son contrat, l’ancien joueur de l’AS Monaco ne suscite toutefois pas l’intérêt espéré sur le marché. Les blessures qui ont freiné son parcours ces derniers mois compliquent encore davantage un éventuel transfert.

‎Une équation sportive et financière délicate

‎Le dossier est loin de se résumer à une simple question de finances. Toujours d’après LMO, Geoffrey Kondogbia aurait accepté une baisse de 40 % de son salaire s’il ne dispute pas au moins trente rencontres toutes compétitions confondues. Un effort qui témoigne de son implication malgré une situation personnelle incertaine.

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‎Dans le même temps, son profil continue d’être apprécié en interne. Son expérience, sa capacité à récupérer les ballons et son influence dans le vestiaire restent des qualités reconnues. Les informations de LMO indiquent également que Bruno Genesio apprécie particulièrement ce type de joueur, même si l’OM doit avant tout résoudre son casse-tête économique.

‎Un choix qui pourrait peser sur la fin du mercato

‎Si Marseille venait réellement à libérer son joueur, le club ferait une croix sur une éventuelle indemnité de transfert. L’objectif serait alors d’économiser un salaire conséquent afin de dégager davantage de marge pour renforcer d’autres secteurs de l’effectif avant la fermeture du marché.

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‎Cette hypothèse démontre aussi les difficultés rencontrées par l’OM pour trouver des portes de sortie à certains éléments expérimentés. Un intérêt venu de Turquie ou des championnats du Golfe reste envisageable, mais, à ce stade, aucune offre concrète n’a réellement fait avancer les discussions pour Kondogbia.

🚨🔵⚪️ EXL LMO :



Geoffrey KONDOGBIA POURRAIT PARTIR LIBRE DE MARSEILLE !



En l’absence d’offre d’ici la fin du mercato, l’OM pourrait envisager de libérer Geoffrey Kondogbia de sa dernière année de contrat afin d’alléger sa masse salariale.



Les nombreuses blessures du milieu… pic.twitter.com/H9KGTqZTQ2 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 24, 2026

‎Vers un pari risqué pour Marseille ?

‎Cette situation illustre les conséquences d’une politique de recrutement où les gros salaires deviennent parfois difficiles à absorber lorsque les performances sont perturbées par les blessures. Kondogbia conserve des qualités indéniables, mais son historique physique refroidit logiquement les prétendants. ‎Pour l’OM, accepter un départ libre serait un aveu d’échec sur le plan financier, mais pourrait aussi représenter un choix pragmatique.

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En réduisant rapidement sa masse salariale, l’Olympique de Marseille gagnerait une flexibilité précieuse pour conclure d’autres opérations avant la fin du mercato. Reste à savoir si un dernier rebondissement viendra éviter cette issue qui, il y a encore quelques mois, semblait difficilement imaginable.