ASSE : Un autre Mondialiste renforce l’équipe de Cathro

Le groupe de l’ASSE continue de s’étoffer. Un autre joueur, rentré de la Coupe du monde 2026, est arrivé en renfort à l’Etrat.

ASSE : Boakye est de retour, après la Coupe du monde

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À deux semaines du top-départ de la Ligue 2, l’ASSE a enregistré le retour d’Augustine Boakye (25 ans). Il a rejoint le groupe stéphanois, ce vendredi, juste à temps, avant le départ à Divonne-les-Bains pour le dernier stage de préparation estivale.

C’est une excellente nouvelle pour Ian Cathro, qui a besoin d’un effectif au complet pour mettre son équipe type en place. Le milieu de terrain est un joueur clé de l’équipe de Saint-Etienne. La saison dernière, il avait marqué 5 buts et délivré 9 passes décisives en 31 matchs disputés en Ligue 2.

He's back ! Augustine Boakye est de retour à L'Etrat ! 💚 pic.twitter.com/DcbmE0PZxz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 24, 2026

L’International Ghanéen est donc un véritable renfort pour le nouvel entraîneur, qui peaufine désormais son plan de jeu, en vue du début de la saison 2026-2027, le 8 août à Sochaux.

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Avant Augustine Boakye, Ben Old était arrivé plus tôt, précisément le 17 juillet dernier. Le polyvalent ailier rentrait aussi du Mondial américain. Il y était avec la Nouvelle-Zélande, éliminée en phase de poule.