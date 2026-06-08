Mercato ASSE : Le nouvel entraîneur arrive du Portugal

Un entraineur repéré par l’outil data de l’ASSE pourrait prendre la succession de Philippe Montanier. Il est en provenance du Portugal.

Mercato : Ian Cathro en pole position pour succéder à Montanier à l’ASSE ?

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Alors que l’ASSE n’a pas trouvé d’accord avec Philippe Montanier pour poursuivre l’aventure ensemble, le club cherche un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes, menant vers des techniciens français libres de tout engagement, ont été évoquées ces dernières semaines : De Christophe Pélissier à Wilfried Nancy, en passant par Olivier Pantaloni, Alexandre Dujeux ou encore Grégory Poirier.

Des pistes secrètes de Kilmer Sports Ventures, notamment à l’étranger, existent également. L’une est révélée par A Bola, elle mène vers Ian Cathro, entraîneur du GD Estoril Praia au Portugal. Selon le média portugais, il est actuellement en pole position pour succéder à Philippe Montanier à l’AS Saint-Etienne.

Qui est Ian Cathro ?

Le technicien écossais de 40 ans (bientôt) est à sa première expérience d’entraîneur principal, à Lisbonne, depuis son départ de Heart of Midlothian FC (Écosse) en 2017. Il avait été coach adjoint précédemment au Rio Ave (Portugal), au FC Valence (Espagne), à Newcastle (Angleterre), à Wolverhampton, à Tottenham (Angleterre) et à Al-Ittihad Club (Arabie saoudite).

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Arrivé à Estoril en juillet 2024, Ian Cathro est sous contrat jusqu’en juin 2028. Si les informations de la source se confirment, l’ASSE doit donc négocier son transfert avec le club lisboète.

Ian Cathro, un novice comme Eirik Horneland !

En se tournant vers l’étranger, la Direction de KSV reviendrait ainsi à sa politique initiale, celle de recruter en s’appuyant sur les informations de son algorithme (la data). C’est ainsi qu’elle avait recruté Eirik Horneland, le 1er janvier 2025, pour succéder à Olivier Dall’Oglio.

Inconnu dans les grands championnats, il était arrivé du SK Brann, un club norvégien. Mais au bout de seulement un an dans le Forez, il a été limogé. C’est sous les ordres du technicien norvégien que l’AS Saint-Etienne a été relégué en Ligue 2 au terme de la saison 2024-2025.

Il avait ensuite raté la première moitié de l’exercice 2025-2026, ce qui a conduit à son limogeage le 31 janvier 2026. Avec un bilan de 16 victoires, 9 nuls et 18 défaites en 43 matchs sur le banc stéphanois, Eirik Horneland a été une erreur de casting.

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L’arrivée probable d’Ian Cathro à l’ASSE peut donc être précédée d’un gros doute. Surtout qu’il ne connaît ni le championnat français, encore moins les rouages de la Ligue 2 pour jouer la montée. Son choix serait un nouveau risque pour le groupe canadien !