Mercato ASSE : Un départ en défense est imminent à Sainté

Disposant d’un bon de sortie de l’ASSE, Mickaël Nadé est en passe de quitter les Verts. Un accord avec un club chypriote est tout proche.

Mercato : Offre pour Nadé, l’ASSE et l’Aris Limassol proches d’un accord

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L’ASSE a mis Mickaël Nadé sur le marché des transferts, cet été. En prévision de son transfert, le club stéphanois a recruté Sohaib Naïr à l’EA Guingamp, depuis l’ouverture officielle du mercato estival.

Annoncé un temps en Turquie ou encore en Championship (D2 anglaise), le défenseur central devrait finalement rejoindre l’Aris Limassol FC en Chypre. Le club du championnat de l’élite chypriote a transmis « une offre intéressante » à l’AS Saint-Étienne, selon les informations de Foot Mercato. Les deux clubs sont tout proches d’un accord, comme l’annonce le média.

Mickaël Nadé n’entre pas dans les plans d’Ian Cathro

À deux ans de la fin de son contrat, Mickaël Nadé va rejoindre un championnat exotique. Il se prépare à quitter son club formateur, 12 années après son arrivée de Sarcelles, en 2014. Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, ne compte pas sur le Franco-Ivoirien.

Poussé vers la porte de sortie, il était écarté du groupe stéphanois, lors du déplacement à Glasgow pour à l’occasion du match amical perdu contre les Rangers (1-2). Le joueur de 27 ans totalise cependant 144 matchs, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, sous le maillot des Verts.

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Le transfert de Mickaël Nadé devrait rapporter des milliers d’euros, car il est valorisé à 3 millions d’euros par Transfermarkt.