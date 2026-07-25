OL : Des nouvelles rassurantes sur les blessés après le VfL

L’entraîneur adjoint de l’OL, Jorge Maciel, a donné des nouvelles de trois joueurs absents lors du match amical contre le VfL Wolfsburg.

OL : Fonseca satisfait de la prestation de son équipe contre Wolfsburg

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Les absences de la recrue estivale Mads Bidstrup, de Pavel Šulc et d’Enzo Molebe dans le groupe de l’OL ont été remarquées, lors du match de préparation contre VfL Wolfsburg, ce vendredi à Fuchs-Park-Stadion.

L’équipe de Paulo Fonseca s’est imposé (2-0), signant ainsi sa quatrième victoire en 5 matchs de préparation estivale. Ainsley Maitland-Niles et le jeune Alejandro Gomes Rodriguez sont les buteurs des Gones.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a bien apprécié la prestation de son équipe. « Je suis satisfait. Les premières minutes étaient difficiles, mais on était équilibré. C’était un bon test pour nous face à une équipe forte physiquement », a-t-il déclaré. Le technicien portugais a aimé le clean sheet réussi : « C’était un match tranquille défensivement ».

Bidsdtrup et Sulc touchés au genou, Molebe victime d’un coup à la tête

Quant à Jorge Maciel, il a fait le point-santé sur les absents. Mads Bidstrup a un coup au niveau du genou. Le nouveau milieu de terrain a donc été ménagé par mesure de précaution. Idem pour Pavel Šulc. Selon l’entraîneur adjoint de l’OL, l’attaquant tchèque souffre également d’une contusion au genou. Ce qui justifie son absence contre Les Loups.

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Quant à Enzo Molebe, il a été touché à la tête cette semaine à l’entraînement. De ce fait, le staff médical l’a soumis à un protocole médical, comme il est recommandé pour les coups à la tête.

En revanche, Paulo Fonseca a salué le retour de Malick Fofana. Absent lors des quatre précédents matchs amicaux, l’ailier belge a joué les dernières minutes contre Wolfsburg. Il a remplacé la recrue Kaïl Boudache à la 87e minute.

Mads Bidstrup, Pavel Šulc et Enzo Molebe devraient faire leur retour face au Betis Séville à Cadix, le mercredi 29 juillet, pour le dernier match de préparation estivale.

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Rappelons que l’Olympique Lyonnais entre en compétition le 4 août, face au Sparta Prague, lors du 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions.