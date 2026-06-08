Mercato ASSE : Un prêt en L2 se profile pour un défenseur

Un défenseur formé à l’ASSE est annoncé sur le départ cet été. Il devrait être prêté dans un autre club de Ligue 2 où il aurait plus de temps de jeu.

ASSE : Kevin Pedro a su saisir sa chance, Axel Dodote n’en a pas eu !

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Passé professionnel à l’ASSE en décembre 2025, Axel Dodote (19 ans) n’a pas joué un seul match en Ligue 2 la saison dernière. Il a figuré dans le groupe d’Eirik Horneland une fois. Le jeune défenseur central fait pourtant partie des joueurs talentueux et prometteurs de sa génération. Il est justement international U19 Français depuis septembre 2025 et compte 8 sélections.

C’est d’ailleurs grâce à son talent et ses performances avec l’équipe Réserve que son club formateur lui a offert un premier contrat professionnel. Contrairement à Kevin Pedro (20 ans) qui s’est imposé dans l’équipe de Philippe Montanier, en l’absence de Chico Lamba et Maxime Bernauer, Axel Dodote n’a pas eu sa chance.

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L’AS Saint-Etienne était dans l’urgence de la montée en Ligue 1 et elle ne pouvait pas se permettre de lancer plusieurs jeunes joueurs dans le sprint final décisif du championnat. Restés en Ligue 2, les Verts vont encore jouer la montée en 2026-2027. Leur futur entraîneur devrait faire confiance à des joueurs aguerris, capables de ramener les Stéphanois dans l’élite.

Mercato : Dodote vers un prêt dans un autre club de Ligue 2

De ce fait, la saison prochaine s’annonce mal pour les jeunes de la Réserve qui attendent de lancer leur carrière. Une des solutions de l’ASSE pour leur permettre d’engranger le maximum de temps de jeu, afin de progresser et s’aguerrir au haut niveau, c’est de les envoyer en prêt.

Axel Dodote devrait donc faire l’objet d’un prêt cet été. Et il ne manque pas de prétendants. D’après les informations de Peuple-Vert, son profil plaît à un club de Ligue 2. Le Puy-en-Velay, qui évolue en Ligue 3, a également manifesté son intérêt pour la pépite stéphanoise, à en croire le média spécialisé.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028, le natif de Seine-et-Marne aura donc l’opportunité de se développer loin de Saint-Étienne. Grâce à ses perfomances en prêt, il pourrait probablement convaincre le successeur de Montanier de lui faire confiance.