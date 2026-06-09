Mercato PSG : 35 M€, un nouvel accord négocié avec Juventus

Un nouveau chapitre s’écrit dans les échanges entre le PSG et la Juventus. Les deux écuries négocieraient un nouveau transfert de Randal Kolo Muani dès l’ouverture du mercato.

Mercato PSG : La Juventus ne perd pas espoir pour Randal Kolo Muani

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Le prêt de Randal Kolo Muani à Tottenham est globalement décevant. L’attaquant français a profondément déçu en Premier League. Il n’a auteur que 5 buts en 39 rencontres. Un bilan insuffisant pour convaincre les Spurs de lever son option d’achat.

Randal Kolo Muani revient ainsi au Paris Saint-Germain. Un club où il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Même si son contrat expire en juin 2028, le joueur de 27 ans devra trouver un nouveau point de chute durant le mercato. Sa destination privilégiée semble déjà connue : la Juventus Turin.

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Randal Kolo Muani est déjà passé par la Vieille Dame lors d’un précédent prêt fructueux. Il est très enclin à revenir en Serie A et aurait donné son aval à la Juve. L’ancien Nantais y voit en le moyen idéal de retrouver de la confiance et une place de titulaire. Mais son retour dans le Piémont reste très compliqué à réaliser.

Le Paris SG reste inflexible

Le PSG ne s’oppose pas vraiment à un départ de Kolo Muani. Tuttosport explique que les Parisiens réclamentune somme avoisinant les 35 millions d’euros pour son transfert définitif. Un montant trop élevé par la direction turinoise. Cette dernière tente de négocier ce tarif à la baisse.

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Le club de la capitale, échaudé lors des précédentes discussions, reste tout de même patient. La détermination du joueur à rejoindre Turin pourrait faire pencher la balance. Les discussions vont s’intensifier dans les jours à venir en vue de parvenir à un terrain d’entente.