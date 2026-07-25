Mercato ASSE : Ian Cathro s’offre un renfort majeur en L1

L’ASSE poursuit sa profonde restructuration en misant sur un nouveau spécialiste pour accompagner Ian Cathro dans son projet de reconstruction. Le club stéphanois a renforcé sa cellule technique avec un profil reconnu dans l’analyse vidéo, un secteur devenu incontournable dans le football moderne.

‎Mercato ASSE : Un nouveau maillon discret dans le projet stéphanois

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‎L’AS Saint-Étienne continue d’avancer loin des projecteurs. Si les supporters attendent avant tout des recrues sur le terrain, la direction des Verts travaille également à renforcer les fondations du projet sportif. Le dernier mouvement concerne le staff technique, où Ian Cathro poursuit méthodiquement la constitution de son équipe.

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‎D’après Onze Mondial, Simon Cousinié a rejoint le club au début du mois de juillet. Après quatre saisons passées au Toulouse FC, où il a notamment accompagné les équipes U17 et U19, l’analyste vidéo apporte son expertise à une cellule déjà composée de Jules Fauvey et Sonny Vitulli. Une arrivée qui illustre l’importance grandissante accordée à l’exploitation des images et des données.

‎Ian Cathro impose progressivement sa méthode

‎Depuis son arrivée, le technicien écossais ne cache pas son ambition de transformer les habitudes de travail au sein de l’ASSE. Avant même de multiplier les recrutements de joueurs, il a choisi de bâtir un encadrement capable de répondre aux exigences du football actuel.

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‎Ce recrutement intervient également pour compenser le départ de Romain Marée, qui a rejoint St. Louis City en MLS au début de l’année 2026. Après les arrivées de Bryant Lazaro, Eliaquim Mangala et David Le Moël dans son entourage, Ian Cathro confirme sa volonté de s’entourer de profils complémentaires, qui partagent une même vision du jeu et de la performance.

‎Une organisation tournée vers la remontée

‎Ce renforcement ne fera sans doute pas la une des réseaux sociaux, mais son impact pourrait être considérable au fil de la saison. Aujourd’hui, les clubs les plus performants s’appuient sur des analyses vidéo de plus en plus poussées pour préparer les rencontres, corriger les erreurs et optimiser le développement des joueurs.

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‎Pendant que le staff s’étoffe, les Verts poursuivent leur préparation estivale à Divonne-les-Bains. Les images diffusées sur le compte Instagram officiel du club ont notamment confirmé la présence de Zuriko Davitashvili avec le groupe, signe que le travail se poursuit dans un climat serein avant les prochaines échéances.

‎Un choix plus stratégique qu’il n’y paraît

‎Cette arrivée ne provoquera probablement pas l’enthousiasme qu’un buteur ou un meneur de jeu susciterait. Pourtant, elle traduit une évolution importante dans la manière dont l’AS Saint-Etienne prépare son avenir. Ian Cathro cherche d’abord à construire une structure solide avant d’exiger des résultats immédiats. ‎Le pari paraît donc cohérent.

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Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, chaque détail peut faire la différence entre une saison réussie et une nouvelle désillusion. En renforçant son département vidéo avec un spécialiste expérimenté venu du Toulouse FC, le club envoie un message clair : la remontée en Ligue 1 passera autant par la qualité du travail en coulisses que par les performances sur le terrain.