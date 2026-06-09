Mercato OL :Flamengo lorgne un défenseur, Lyon hausse le ton

Un défenseur de l’OL est l’une des priorités de Flamengo au Brésil, cet été. Mais son prix refroidit le club carioca.

OL Mercato : Abner Vinicius visé par Flamengo

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Au terme de sa deuxième saison à l’OL, Abner Vinicius a attiré l’attention de Flamengo. Le club brésilien souhaite rapatrier le défenseur formé à Ponte Preta, cet été. Il serait la cible idéale pour remplacer son compatriote Ayrton Lucas, annoncé sur le départ.

Le dossier pourrait être facilité par l’agent du défenseur latéral gauche. Il a de bonnes relations avec le club basé à Rio de Janeiro. L’année dernière, Hugo Garciaavait été intermédiaire lors du transfert de Samuel Lino de Valence à Flamengo.

Lyon exigeant pour le Brésilien, le dossier au point mort

Néanmoins, cela n’est pas suffisant. Le club brésilien doit trouver un accord avec son homologue français. Et à l’instant T, l’Olympique Lyonnais se montre très exigeant pour le défenseur acheté à 8 millions d’euros au Real Betis et sous contrat jusqu’en 2029. Selon la rumeur du marché des transferts, le club rhodanien attendrait au moins 15 millions d’euros pour le laisser filer.

Abner Vinicius est certes évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt, mais c’est un joueur majeur de l’effectif de Paulo Fonseca. Arrivé à Lyon en 2024 pour être la doublure de Nicolas Tagliafico (33 ans), il est passé devant l’international Argentin. La saison dernière, le Brésilien a pris part à 26 matchs en Ligue 1 et a été titulaire à 25 reprises. Il a également disputé 7 rencontres en Ligue Europa et 3 en coupe de France.

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Face à la demande jugée élevée de l’OL, le dossier du numéro 16 des Gones est désormais au point mort. Néanmoins, il reste sous le coude de Flamengo, selon Esportes. Mengão pourrait probablement revenir à la charge après la Coupe du monde 2026, comme l’annonce le média brésilien.