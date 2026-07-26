Mercato OM : Surprise ! Lorenzi accélère pour Raul Asencio

Grégory Lorenzi pourrait bien tenir l’un des dossiers les plus inattendus de son mercato estival de l’OM. Le club marseillais intensifie ses discussions autour de Raul Asensio, un défenseur du Real Madrid dont la situation pourrait rapidement évoluer.

‎Mercato OM : Raul Asensio, la belle surprise de Lorenzi ?

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‎L’Olympique de Marseille poursuit sa reconstruction avec méthode. Après avoir enregistré plusieurs départs, la direction sportive conduite par Grégory Lorenzi explorerait désormais une piste prestigieuse pour consolider sa défense centrale. D’après Fichajes, le nom de Raul Asensio est désormais au cœur des discussions entre les différentes parties.

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‎Le défenseur espagnol de 23 ans appartient toujours au Real Madrid, où il reste sous contrat jusqu’en 2031. Mais la concurrence féroce qui règne au sein de l’effectif madrilène complique considérablement ses perspectives de temps de jeu. C’est précisément cette situation que l’OM souhaiterait exploiter en proposant une formule suffisamment attractive pour convaincre les Merengues.

‎Une formule pensée pour satisfaire tout le monde

‎Le montage imaginé par Marseille ne ressemble pas à un transfert classique. Toujours selon Fichajes, les dirigeants olympiens privilégieraient un prêt d’une saison accompagné d’une option d’achat qui deviendrait obligatoire uniquement si certains objectifs sportifs étaient atteints. Les critères précis restent encore à définir durant les négociations. ‎

Cette solution présente plusieurs avantages. L’Olympique de Marseille limiterait son investissement immédiat tout en s’assurant la possibilité de conserver durablement le joueur si son adaptation en Ligue 1 est convaincante.

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Le Real Madrid, de son côté, verrait son défenseur bénéficier d’un temps de jeu régulier sans fermer définitivement la porte à un avenir au plus haut niveau. Marseille accepterait également de prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur pendant son prêt, tandis que le club espagnol conserverait un pourcentage sur une éventuelle future revente.

‎Un pari qui pourrait changer le visage de la défense marseillaise

‎Si cette opération venait à aboutir, Bruno Genesio récupérerait un défenseur doté d’une solide formation et habitué aux exigences du très haut niveau. Même si son utilisation est restée irrégulière la saison dernière avec le Real Madrid, Raul Asensio a démontré qu’il possédait les qualités techniques et tactiques recherchées dans le football moderne.

‎Pour Marseille, ce recrutement représenterait aussi un signal fort envoyé à la concurrence. Obtenir un joueur issu du Real Madrid constituerait une nouvelle démonstration des ambitions olympiennes sur le mercato. Le montant évoqué de 15 millions d’euros en cas d’achat définitif demeure conséquent, mais il serait étalé grâce à la formule négociée, limitant ainsi les risques financiers pour le club phocéen.

‎Un coup audacieux qui mérite d’être tenté

‎Sur le papier, cette piste apparaît particulièrement cohérente. L’OM cherche des joueurs capables d’apporter immédiatement de la qualité tout en conservant un fort potentiel de progression. Raul Asensio coche ces différentes cases.

Son âge, son expérience acquise dans l’environnement du Real Madrid et sa marge de développement en font un profil particulièrement séduisant. ‎Reste désormais le principal obstacle : convaincre le joueur.

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Selon les éléments relayés par Fichajes, Raúl Asensio souhaiterait d’abord tenter de s’imposer à Madrid avant d’envisager un départ. Si cette position évolue dans les prochaines semaines, Marseille pourrait alors se retrouver en excellente position pour conclure une opération aussi ambitieuse qu’intelligente.