Mercato : Le Stade Rennais tente un gros coup au Real Madrid

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré, envisagerait de frapper un gros coup avec un milieu offensif du Real Madrid. Explications.

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D’après les informations du site Transferfeed, le Stade Rennais aurait des vues sur Franco Mastantuono. Un an après son arrivée au Real Madrid, l’ancien joueur de River Plate ne parvient pas à s’imposer et son départ n’est pas exclut durant ce mercato estival. Malgré son immense potentiel, le jeune argentin de 18 ans ne ferait pas partie des plans du nouvel entraîneur des Merengues, José Mourinho.

Le club espagnol aimerait le prêter durant une saison pour voir s’il peut retrouver son meilleur niveau avec un temps de jeu considérable. Cependant, Florentino Pérez refuse d’inclure une option d’achat dans l’opération. Une situation dont le Stade Rennais veut profiter pour renforcer le groupe de Franck Haise. Une arrivée de Franco Mastantuono en Bretagne représenterait un gros coup pour les Rouge et Noir.

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Le profil technique de l’international argentin pourrait rapidement séduire les supporters rennais. Surtout que sa créativité apporterait une nouvelle dimension au secteur offensif du Stade Rennais. Mais l’affaire s’annonce très complexe pour le club breton.

En effet, outre le SRFC, le Séville FC, Fulham, Fiorentina, Real Sociedad, Sporting Lisbonne, le Benfica, la Juventus Turin et Villarreal seraient tous positionnés pour récupérer Franco Mastantuono. D’ailleurs, selon les derniers échos sur ce dossier, c’est Fulham qui tiendrait la corde pour le natif d’Azur.

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Le Stade Rennais devra donc convaincre le joueur sur son projet sportif, même si Franck Haise pourrait lui offrir plus de temps de jeu. Le SRFC serait donc prêt à tenter un pari spectaculaire avec Franco Mastantuono. Affaire à suivre…