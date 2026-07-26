Mercato ASSE : Un chèque surprise tombe pour Saint-Étienne

L’ASSE va percevoir une somme inattendue grâce à un transfert conclu loin du Forez. Derrière ce montant modeste se cache pourtant un mécanisme de la FIFA qui continue de récompenser le travail de formation réalisé par les Verts il y a plusieurs années.

‎Mercato ASSE : Un transfert en MLS qui profite aussi aux Verts

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‎Le départ d’Elias Achouri du FC Copenhague vers le San Diego FC ne concerne pas uniquement les deux clubs engagés dans l’opération. Selon les informations de Sportune, l’ASSE devrait également recevoir une indemnité liée à cette transaction internationale grâce au mécanisme de solidarité instauré par la FIFA.

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‎Le milieu offensif tunisien a porté les couleurs stéphanoises durant une partie de sa formation, entre 2012 et 2016. Cette période suffit aujourd’hui à ouvrir des droits pour les Verts, puisque chaque transfert international donne lieu à une redistribution d’une partie de l’indemnité vers les clubs qui ont contribué au développement du joueur.

‎La règle méconnue qui fait rentrer de l’argent

‎Le principe est simple sur le papier, même si son calcul reste particulièrement technique. La FIFA prévoit que 5 % du montant d’un transfert international soient répartis entre les clubs formateurs d’un joueur, selon son âge et le temps passé dans chaque structure.

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‎D’après les estimations relayées par Sportune, et en se basant sur une opération évaluée à 3 millions d’euros par Transfermarkt, Saint-Étienne pourrait récupérer environ 35 000 euros. Le montant définitif dépendra toutefois des calculs officiels de la FIFA, réalisés à partir du passeport sportif du joueur.

‎Un gain modeste, mais jamais anodin

‎À l’échelle des finances du football moderne, cette somme ne bouleversera évidemment pas les comptes de l’ASSE. Elle représente néanmoins une rentrée d’argent bienvenue dans une période où chaque recette supplémentaire peut contribuer à accompagner la politique sportive et financière du club.

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‎Le principal bénéficiaire de cette redistribution restera le Vitória Guimarães, où Elias Achouri a poursuivi l’essentiel de sa formation. Le club portugais devrait toucher la part la plus importante, tandis que d’autres équipes, comme l’AS Saint-Priest, Estoril ou Viborg, profiteront elles aussi de ce mécanisme.

‎La formation, un investissement qui rapporte toujours

‎Ce dossier rappelle une réalité souvent oubliée du mercato. Tous les bénéfices d’un transfert ne reviennent pas uniquement au club vendeur. Les centres de formation continuent de récolter les fruits d’un travail effectué parfois dix ou quinze ans auparavant, preuve que la patience peut finir par payer. ‎Pour l’ASSE, cette rentrée d’argent n’a rien d’un jackpot.

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En revanche, elle illustre parfaitement la valeur du savoir-faire stéphanois dans la formation des jeunes talents. Dans un contexte où les finances restent surveillées de près, chaque euro issu de ce type de mécanisme constitue une récompense du travail accompli et rappelle qu’investir dans les jeunes peut produire des effets bien après leur départ.