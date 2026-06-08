Mercato OL : Une pépite signe à Lyon pour 2 ans

L’OL a offert un premier contrat professionnel à un jeune joueur formé dans son académie. Il a signé un contrat de deux ans.

OL Mercato : Premier contrat pro pour Melvyn Otobo à Lyon

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Avant de lancer les grandes offensives pour renforcer l’équipe professionnelle de l’OL, la Direction du club rhodanien annoncé une signature en interne. Il s’agit d’un premier contrat professionnel offert à Melvyn Otobo. Il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2028, pour les deux prochaines saisons.

Premier contrat professionnel pour Melvyn Otobo ❤️💙



Le défenseur central, arrivé au club en 2020, est désormais lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2028 🙌



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Le jeune défenseur central a décroché son contrat pro grâce à ses performances avec l’équipe U19 de l’Olympique Lyonnais. Il a bouclé la saison dernière avec 23 matchs disputés, toutes compétitions confondues. La pépite de 18 ans a fait 10 apparitions en National U19, 10 autres en National 3 et 3 en Coupe Gambardella, pour 2 buts inscrits.

Melvyn Otobo a rejoint le centre de formation de Lyon en 2020. Il a donc franchi les paliers pour arriver en équipe professionnelle. Il rejoint ses coéquipiers de la génération 2008 : Rémi Himbert et Angel Garcia, dans l’équipe de Paulo Fonseca.

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Outre ces deux jeunes talents de 18 ans, l’entraîneur de l’OL avait également promu Khalis Merah (19 ans) et Steeve Kango (19 ans) la saison dernière.