OL : Justice, nouvelle offensive de Kang contre Textor

L’OL a porté plainte contre X avant son passage à la DNCG, pour examen de la situation financière du club. Une énième plainte visant John Textor !

OL : EFG porte plainte contre X, avant la DNCG

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Une nouvelle plainte de l’OL à l’encontre de John Textor a été déposée, à la suite d’un rapport d’enquête interne. Elle a été officialisée par le club rhodanien, à travers Eagle Football Group (EFG), lundi. Cette action devant la justice est certes intentée contre X, mais elle concerne évidemment la gestion de l’ancien président des Gones.

Il s’agit « d’une plainte pénale contre personnes non dénommées auprès du Procureur de la République de Lyon, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d’abus de biens sociaux, d’abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits, présentation et publication de comptes infidèles, ainsi que de diffusion d’informations trompeuses sur le marché ».

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Michele Kang et la nouvelle direction de l’Olympique Lyonnais dénoncent « une désorganisation délibérée des activités de l’entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière ». La présidente et Michael Gerlinger (DG) doivent pourtant présenter le rapport des activités et le budget 2026-2027 du club à la Direction nationale du Contrôle de gestion dans quelques semaines.

La gestion de John Textor à Lyon visée !

Selon le rapport du cabinet d’avocats interne, un « certain nombre d’opérations menées, entre mai 2023 et juin 2025, sous la précédente direction de l’OL » ont porté préjudices à l’OL. Ces opérations jugées frauduleuses « mettent également en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique ».

Pour rappel, John Textor a été éjecté du contrôle opérationnel d’Eagle Football Group à Lyon. De plus, le cabinet britannique Cork Gully a pris le contrôle d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, la Société de l’homme d’affaires américain, fin mars 2026.

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