Mercato PSG : Une piste légendaire s’offre à Chevalier

Lucas Chevalier voit son avenir dans le flou au PSG, mais une opportunité prestigieuse pourrait bien relancer sa carrière plus vite que prévu. La Juventus suit désormais de près le gardien français, alors que son statut dans la capitale reste fragile.

‎Mercato PSG : La Vieille Dame entre discrètement dans la course pour Chevalier

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‎L’été de Lucas Chevalier pourrait prendre une tournure inattendue. Après un moment d’accalmie, les rumeurs mercato sont relancées autour de son avenir. D’après les informations de Foot Mercato, la Juventus a inscrit le nom du portier parisien sur sa liste de priorités afin de renforcer un poste devenu sensible après une saison jugée décevante.

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‎À Turin, plusieurs pistes ont été étudiées pour succéder à Michele Di Gregorio, mais certains dossiers se sont révélés particulièrement complexes. Dans ce contexte, le profil de l’international français apparaît comme une solution crédible pour les dirigeants bianconeri, qui continuent également de discuter avec le PSG autour du dossier Randal Kolo Muani.

‎Un statut fragilisé qui change la donne

‎Arrivé avec de grandes ambitions, Lucas Chevalier n’a jamais totalement réussi à s’imposer au sein de l’effectif parisien. Entre quelques prestations irrégulières, une concurrence féroce et une adaptation plus délicate qu’espéré, sa première saison a laissé un goût d’inachevé. L’ancien Lillois a même perdu sa place de titulaire au profit de Safonov, son remplaçant. ‎Malgré tout, le gardien n’a jamais affiché la moindre envie de quitter le club.

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« Il nous a dit avant la Coupe du Monde qu’il voulait rester. Et on était très contents de l’entendre. On verra si ce sera toujours le cas. Dans un mercato, tout est possible. Tout est allé contre ses rêves. Il a fallu digérer, mais il a terminé la saison dans un très bon état d’esprit », avait d’ailleurs confié une source interne à L’Équipe. Une déclaration qui montre que le dossier reste totalement ouvert.

‎Le Paris SG prépare déjà plusieurs scénarios

‎Pendant que la Juventus avance ses pions, le club de la capitale réfléchit aussi à la suite. Toujours selon Foot Mercato, le nom de Zion Suzuki circule avec insistance dans les bureaux parisiens afin d’anticiper un éventuel départ de Chevalier. Le gardien de but du Japon a convaincu de part ses prestations remarquées lors de la Coupe du Monde.

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‎Cette réflexion montre que toutes les hypothèses restent envisagées. Si une offre convaincante arrivait de Turin, Paris pourrait être tenté d’ouvrir la porte, surtout si un remplaçant capable d’assurer immédiatement la concurrence est déjà identifié.

‎La Juventus, un rebond qui aurait du sens ?

‎Sur le plan sportif, cette piste possède une véritable logique. Rejoindre un monument du football européen offrirait à Lucas Chevalier l’occasion de repartir sur de nouvelles bases, loin d’une concurrence devenue étouffante au PSG. Dans un championnat réputé pour la qualité de ses gardiens, il pourrait retrouver la confiance indispensable à son développement.

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‎Pour Paris, le choix sera délicat. Conserver un gardien déterminé à retrouver sa place ou accepter une séparation afin de remodeler l’effectif. Une chose est certaine : avec l’intérêt révélé par Foot Mercato et les discussions déjà engagées entre la Juventus et le PSG sur d’autres dossiers, ce feuilleton est loin d’avoir livré son dernier épisode.