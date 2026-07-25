Mercato PSG : L’offre de la dernière chance pour Akliouche !

Après avoir vendu Kang-In Lee à l’Atlético Madrid, le PSG va passer la vitesse supérieure sur le dossier Maghnes Akliouche. L’AS Monaco s’y prépare déjà. Explications.

Mercato : L’AS Monaco espère une 4e offre du PSG

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D’après les dernières informations du journal L’Équipe, la direction de l’AS Monaco s’attendrait à une nouvelle relance du Paris Saint-Germain pour Maghnes Akliouche. Déjà d’accord avec le milieu offensif de 24 ans depuis plusieurs semaines, le club de la capitale ne parvient pas à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants monégasques sur le montant de l’indemnité de transfert.

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Alors que le Paris SG insiste sur un deal autour de 40 millions d’euros, l’ASM ne compte pas céder à moins de 50 millions d’euros. Mais selon le quotidien sportif, Thiago Scuro, directeur général de la formation princière, s’attendrait à recevoir dans les prochains jours une quatrième proposition de la part de Luis Campos pour Akliouche.

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Une offre qui devrait logiquement rapprocher les deux clubs d’un accord pour le transfert de l’international français. Avec le dénouement du dossier Yan Diomande, le PSG sait désormais qu’il ne devra plus trop perdre de temps à conclure ses cibles au risque de se voir devancer par d’autres grands clubs européens.

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La même source rapporte que l’AS Monaco doit absolument vendre pour 150 millions d’euros cet été afin d’équilibrer les comptes. Après Aladji Bamba, qui a rejoint Newcastle United pour 42 millions d’euros (bonus compris), l’AS Monaco se prépare au départ de Maghnes Akliouche, dont le contrat court jusqu’en juin 2028.

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La vente du natif de Tremblay-en-France semble donc être une vraie nécessité pour l’ASM. Ce dossier pourrait ainsi livrer son verdict dans les jours à venir.