Mercato PSG : Un accord à 25 M€ négocié avec l’Atlético ?

Le mercato estival commence à s’emballer du côté du PSG. L’Atlético Madrid insiste pour signer le milieu offensif Kang-in Lee.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid ne lâche pas Kang-in Lee

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui anime la rubrique mercato PSG. Kang-in Lee n’est pas certain de rester au sein du club parisien. L’international sud-coréen se contente d’un faible temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. 18 petites titularisations en championnat cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives.

Lire aussi : Mercato PSG: Accord entre l’Atlético Madrid et Kang-In Lee ?

Kang-in Lee sait qu’il lui sera très difficile d’inverses la situation. Il semble même prêt à se relancer sous d’autres cieux. L’Atlético Madrid est présenté comme la destination favorite pour l’accueillir. Diego Simeone et son équipe le suivant de très près.

Une volonté de revenir en Espagne

Les négociations vont sans doute s’accélérer dans les jours à venir. Le journal Mundo Deportivo le confirme, un accord financier autour de 25 millions d’euros est activement discuté avec chaque partie impliquée. Cette somme reste tout de même très faible compte tenu du potentiel du joueur de 25 ans.

Lire la suite sur le PSG :

INFO PSG: Luis Enrique fixé pour Senny Mayulu et Kang-In Lee

À voir

Mercato RC Lens : C’est fait, Pierre Sage file à Crystal Palace

Mercato PSG : Le verdict tombe sur l’avenir de Kang-In Lee

Notons que Kang-in Lee connait bien la Liga espagnole pour avoir évolué durant plusieurs saisons à Valence. Il serait très enclin à revenir en Espagne. Cette volonté devrait décanter la situation en faveur des Colchoneros. Même si rien n’est encore joué dans ce dossier sensible.