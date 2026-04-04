Mercato PSG: Accord entre l’Atlético Madrid et Kang-In Lee ?

Même s’il se sent bien avec Luis Enrique au PSG, Kang-In Lee pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Le milieu offensif de 25 ans pourrait rejoindre notamment l’Atlético Madrid.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid revient à la charge pour Kang-In Lee

Arrivé à l’été 2023, Kang-In Lee n’est jamais réellement parvenu à s’affirmer comme un titulaire au sein du onze du Paris Saint-Germain. Malgré tout, l’international sud-coréen montre malgré de belles choses, cette saison notamment. Désireux d’avoir plus de temps de jeu, il pourrait donc se laisser convaincre par un transfert cet été.

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D’autant que l’Atlético Madrid tente depuis l’été passé de le rapatrier en Liga. D’après les informations de Média Foot, le club espagnol voit Kang-In Lee comme le profil idéal pour prendre la succession d’Antoine Griezmann, qui a déjà annoncé son départ à l’issue de la saison.

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Mateu Alemany, le directeur sportif des Colchoneros, en a même fait sa priorité absolue pour le recrutement de l’été. Le dirigeant madrilène voit en lui l’héritier idéal de Griezmann pour assurer la transition et devenir le nouveau chef d’orchestre de Diego Simeone. Surtout que le principal concerné ne semble pas intéressé à l’idée.

Kang-In Lee envisage un retour en Liga

Le site Fichajes confirme que les dirigeants de l’Atlético Madrid voient en Kang-In Lee le remplaçant idéal d’Antoine Griezmann. Au Metropolitano, les Colchoneros estiment que le numéro 19 du Paris SG apporte non seulement de la créativité, mais qu’il correspond également à la philosophie de jeu de l’entraîneur Diego Simeone, qui privilégie la discipline tout en exigeant une certaine maîtrise technique.

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Cependant, l’opération ne s’annonce pas du tout facile sur le plan financier. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lee est évalué à 28 millions d’euros, mais le PSG, qui n’est pas forcément vendeur, pourrait se montrer beaucoup plus gourmand.

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L’Atlético devra donc sortir le grand jeu pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi, mais le club de Madrid compte sur la volonté de l’ancien joueur de Majorque de revenir en Espagne. Affaire à suivre…