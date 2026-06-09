Mercato ASSE : Stassin plaît à un deuxième club au Portugal

En négociations avec le FC Porto, Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, plaît aussi à un autre club portugais.

ASSE Mercato : En plus de Porto, Lucas Stassin intéresse Braga

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Alors que l’intérêt du FC Porto pour Lucas Stassin est révélé par le média belge Nieuwsblad, l’avant-centre de l’ASSE serait aussi visé par le SC Braga au Portugal. Si la Direction des Dragons a déjà entamé des négociations avec les représentants du jeune joueur, ce n’est pas encore le cas de Sporting Club.

Selon les informations de A Bola, il figure sur ses tablettes, mais il n’est pas une priorité pour Braga. À cinq jours de l’ouverture officielle du mercato, le néo-International Belge (1 sélection) est parti pour animer le marché des transferts à l’AS Saint-Etienne.

L’attaquant de Saint-Etienne très sollicités

Outre les deux clubs du championnat portugais, le joueur de 21 ans est visé en Premier League par Sunderland AFC et la Lazio Rome en Italie depuis l’hiver dernier. Ses prétendants de la saison dernière en Ligue 1, notamment le Paris FC ou encore le Stade Rennais, pourraient revenir à la charge cet été.

Valorisé à 18 millions d’euro, il y a un an, Lucas Stassin vu sa côte chuter en Ligue 2 cette saison. Il est désormais évalué à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, soit 5 millions d’euros de plus que le prix auquel il a recruté par l’ASSE en août 2024.

KSV attend une offre intéressante

Auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 31 matchs disputés cette saison, le numéro 9 de l’équipe stéphanoise a été le deuxième joueur le plus décisif, derrière Zuriko Davitashvili (16 buts 5 passes décisives en 33 matchs).

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Kilmer Sports Ventures n’a certes pas l’intention de bloquer Lucas Stassin encore en Ligue 2, mais les décideurs du groupe canadien attendent une offre à la hauteur de leur attente avant de le céder. Et ils n’attendent pas moins de 15 millions d’euros.