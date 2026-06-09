ASSE : La réponse choc de Cathro à l’attente des supporters

Nouvel entraineur de l’ASSE, Ian Cathro est conscient de la forte attente des supporters. Il a lâché une première réponse pour les rassurer.

ASSE : Ian Cathro conscient de la forte attente des supporters des Verts

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L’attente des supporters et la pression autour de l’ASSE est très forte. Eirik Horneland en a fait l’amère expérience. Ayant relégué le club en Ligue 1, il a été limogé après un an sur le banc stéphanois. Son successeur Philippe Montanier avait assuré qu’il appréhendait la grosse attente du peuple vert, mais lui non plus n’a pas réussi à ramener les Verts en Ligue 1.

Le technicien français a été laissé libre à l’issue de son contrat et remplacé par Ian Cathro. Nommé le lundi 8 juin, il prendra officiellement fonction à l’AS Saint-Etienne le 1er juillet, lors de la reprise des entrainements.

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Sa mission est évidemment la montée en Ligue 1. Dans ses premiers propos, le coach écossais assure qu’il est informé de la grosse attente des supporters, qui veulent voir leur équipe dans l’élite. « Je sais que l’AS Saint-Étienne est un club à part, avec une attente très forte et une responsabilité particulière envers ses supporters », a-t-il déclaré, dans la foulée de sa nomination.

Saint-Etienne : Le nouveau coach promet de transformer l’énergie autour du club en réussite

Avec l’indéfectible soutien du public du stade Geoffroy-Guichard, Ian Cathro promet de satisfaire les attentes de ce dernier. « Il y a beaucoup d’énergie autour de ce club. Notre rôle sera de la transformer en travail, en exigence et en progrès sur le terrain », a-t-il rassuré.

L’entraineur de 39 ans se réjouit de sa signature à l’ASSE, dans un environnement propice à la mise en place de son projet de jeu. « Ce qui m’attire ici, c’est la possibilité de construire quelque chose de clair : une équipe qui sait ce qu’elle veut faire, qui travaille avec intensité, qui aide les joueurs à progresser et qui avance avec courage », a-t-il annoncé.

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De propos assez flatteurs pour les supporters. Mais Ian Cathro est attendu sur le terrain. Il sera jugé sur ses résultats en Ligue 2 et non sur son plan tactique, ni sur sa philosophie ni son style de jeu.