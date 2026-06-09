Mercato ASSE : L’adjoint de Cathro arrive aussi du Portugal

Officialisé à l’ASSE, le nouvel entraîneur Ian Cathro sera rejoint par son adjoint au GD Estoril Praia, dans les prochains jours.

Mercato : Bryant Lazaro annoncé comme adjoint d’Ian Cathro à l’ASSE

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L’ASSE tient son nouvel entraîneur, Ian Cathro, depuis lundi. Il a été nommé le lundi 8 juin, mais il sera présenté officiellement en conférence de presse, le 1er juillet 2026, lors du début de la préparation estivale. Le technicien en provenance d’Estoril au Portugal vient prendre la place de Philippe Montanier, dont le contrat n’a été reconduit.

Selon les informations du journaliste Tom HindleIl, il devrait être rejoint par Bryant Lazaro, son assistant sur le banc du club portugais. Kilmer Sports Ventures aurait donné carte blanche au coach écossais pour constituer son staff technique.

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Et le choix de son adjoint américain n’est pas hasardeux. D’après le confrère, spécialiste du football américain, son compatriote parle le français. Ce qui est un atout supplémentaire pour le nouveau staff de l’AS Saint-Etienne.

Qui est Bryant Lazaro ?

Comme Ian Cathro, Bryant Lazaro n’est pas un nom connu en France. Il a aussi travaillé dans l’ombre, entre la Scandinavie, l’Espagne et le Portugal. Il a fait ses débuts avec les équipes de jeunes. Il a été adjoint dans le staff de l’équipe C du FC Séville C en 2016-2017, puis responsable à Tromsø IL II.

Le natif de Fort Lauderdale (Floride) a ensuite été coach à Alta IF et à Bygarden en Norvège. Il était également dans le staff de la sélection nationale norvégienne de 2020 à 2024, comme instructeur en chef.

L’Américain de 38 ans a aussi été directeur technique adjoint au Deportivo Cuenca (Equateur). Avant de déposer ses valises à Estoril en juillet 2024 en même temps qu’Ian Cathro, il avait dirigé la réserve du Vålerenga à Oslo (Norvège), du 1er janvier 2023 à fin juin 2024.

Deux complices sur le banc de l’AS Saint-Etienne

Comme son mentor, Bryant Lazaro a également une diversité culturelle au niveau footballistique, grâce à son passage en Espagne, en Norvège, en Equateur et au Portugal. L’Écossais et l’Américain comptent 70 matchs ensemble. Pour Peuple-Vert, « La vraie force de ce recrutement, c’est la continuité […] ».

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« Lazaro a vécu de l’intérieur les deux saisons d’Estoril sous Cathro. Il connaît les principes de jeu, les exigences d’entraînement, les mécanismes tactiques que le coach écossais voudra installer à Saint-Étienne. Pas besoin de période d’adaptation entre les deux hommes », souligne le média spécialisé.